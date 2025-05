Aretha Oliveira celebra mesversário da filha com fotos encantadoras em família

A atriz Aretha Oliveira compartilhou um ensaio fotográfico em família para comemorar o primeiro mês de Aniki, sua filha com Sebastián Goldberg

Aretha Oliveira usou as redes sociais neste domingo, 4, para celebrar o primeiro mês de vida de Aniki, sua filha com o argentino Sebastián Goldberg.

A atriz, conhecida por interpretar a personagem Pata na novela Chiquititas, do SBT, compartilhou algumas fotos do ensaio newborn da menina, além disso, também mostrou os cliques dos papais com a herdeira e o cachorro de estimação da família.

Na legenda da publicação, Aretha se declarou. "Há 1 mês que a vida tem outro sentido, que nossa vida nasceu e a gente renasceu para a vida! Primeiro mês da Aniki, primeiro mês da nossa família de 4 integrantes!!!", escreveu a artista na legenda.

Os fãs ficaram encantados com a publicação. "Aniki é a coisa mais linda do mundo", disse uma seguidora. "Eu estou presa nessas fotos! Quanto amor! Que família linda vocês 4 formam! Parabéns demais!", escreveu outra. "Ahh meu Deus! Feliz 1 mês da Aniki. Quanto amor! Luz sempre e sempre pra essa família linda", falou uma fã.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Aretha Oliveira (@arethaoliveiraoficial)

Aretha Oliveira se declara para a filha

No último dia 25, Aretha Oliveira encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar um clique inédito de sua filha, Aniki. Para comemorar as três semanas da herdeira, a atriz compartilhou uma foto em que aparece sentada em uma poltrona, com a bebê encostada no seu ombro.

"3 semanas de um novo tempo! Onde o tempo passa em um novo ritmo, que intercala em voar e praticamente parar. Um tempo que pede presença no presente, pois pensar no passado pode gerar angústia e pensar no futuro pode gerar ansiedade. Entao aqui estamos, construindo nossa história, com todas as dores e delicias desse novo tempo, o nosso tempo, que apesar de desafiador, é o tempo de muito crescimento e amor!!", disse ela. Veja as fotos!

Leia também:Manu Gavassi revela nome da filha ao comemorar primeiro mesversário