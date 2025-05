Aretha Oliveira mostra a filha com look estiloso: 'Não tô dando conta'

Alerta fofura! A atriz Aretha Oliveira encantou os seguidores das redes sociais ao mostrar a filha, Aniki, usando moletom

Aretha Oliveira chamou a atenção dos seguidores das redes sociais nesta quinta-feira, 29, ao postar novas fotos de sua filha, Aniki, de um mês, fruto de seu casamento com Sebastián Goldberg.

A atriz, conhecida por interpretar a personagem Pata na novela Chiquititas, do SBT, mostrou a herdeira toda estilosa com um look de moletom rosa, além de uma tiara de laço na cabeça. Já na legenda, Aretha falou sobre a dificuldade de escolher peças para a pequena usar, já que se optar por tamanhos recém-nascido fica pequeno, mas outros tamanhos fica grande.

"Naquele momento que lookinho RN ta ficando pequeno, e o P ainda é um pouco grande! Mas não tô dando conta dessa baby de menos de 2 meses com moletom. É muito gostosura, ou não é?!!!", escreveu a mamãe coruja na legenda.

Os fãs encheram a publicação de comentários fofos. "Olha que rostinho perfeito!", disse uma seguidora. "Senhor, eu não aguento de jeito nehum. Que coisinha mais fofinha", escreveu outra. "Aí meu Deus quanta lindeza. Deus te proteja", falou uma fã.

Recentemente, Aretha postou fotos de Aniki dando um belo sorriso ao surgir deitada, usando um macacão e uma tiara de laço, ambos da cor laranja. "É muito importante, bastante gargalhadas. Eu já sabia que 'com um sorriso, é fácil de viver', mas agora com essa gargalhada, realmente já não dói mais nada!! Como postar um #tbt se hoje aconteceu esse sorrisão mais lindo do mundo?? Tive que deixar registrado aqui!", se derreteu a atriz.

Confira:

Aretha Oliveira celebra mesversário da filha com fotos encantadoras em família

No dia 4 de maio, Aretha Oliveira usou as redes sociais para celebrar o primeiro mês de vida de Aniki, sua filha com o argentino Sebastián Goldberg.

A atriz compartilhou algumas fotos do ensaio newborn da menina, além disso, também mostrou os cliques dos papais com a herdeira e o cachorro de estimação da família. "Há 1 mês que a vida tem outro sentido, que nossa vida nasceu e a gente renasceu para a vida! Primeiro mês da Aniki, primeiro mês da nossa família de 4 integrantes!!!", escreveu a artista na legenda. Veja a publicação!

