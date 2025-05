Aretha Oliveira se derrete em novas fotos da filha: 'Sorrisão mais lindo'

A atriz Aretha Oliveira encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar várias fotos da filha, Aniki, dando risada

Aretha Oliveira explodiu o fofurômetro das redes sociais nesta quinta-feira, 22, ao compartilhar uma sequência de cliques encantadores de Aniki, fruto de seu casamento com Sebastián Goldberg.

Nos cliques feitos pela mamãe, a menina aparece dando um belo sorriso ao surgir deitada, usando um macacão e uma tiara de laço, ambos da cor laranja. Ao postar os registros, a atriz citou trechos da música 'Tudo tudo', de Chiquititas, novela em que interpretou a personagem Pata.

"É muito importante, bastante gargalhadas. Eu já sabia que 'com um sorriso, é fácil de viver', mas agora com essa gargalhada, realmente já não dói mais nada!! Como postar um #tbt se hoje aconteceu esse sorrisão mais lindo do mundo?? Tive que deixar registrado aqui!", se derreteu a artista.

Vale lembrar que Aniki completou um mês de vida no dia 4 de maio. Na ocasião, Arteha postou algumas fotos do ensaio newborn da menina e também registros em família e celebrou a data especial. "Há 1 mês que a vida tem outro sentido, que nossa vida nasceu e a gente renasceu para a vida! Primeiro mês da Aniki, primeiro mês da nossa família de 4 integrantes!!! Primeiro mês da nossa pequena e viva Aniki (...)", escreveu ela em um trecho da postagem.

Aretha Oliveira fala sobre seu primeiro Dia das Mães

A atriz Aretha Oliveira encheu as redes sociais de fofura ao compartilhar algumas fotos do ensaio newborn da filha, Aniki, de um mês, fruto de seu casamento com o argentino Sebastián Goldberg.

Ao dividir os registros encantadores, ela falou sobre celebrar o seu primeiro Dia das mães. "Ainda é difícil acreditar que vou viver meu primeiro dia das mães com essa preciosidade que é todinha minha, minha filha", se derreteu a mamãe coruja na legenda. Veja a publicação!

