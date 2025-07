Amanda Kimberlly mostra corte de cabelo da filha e compara com personagem de Vale Tudo

A modelo Amanda Kimberlly mostrou o primeiro corte de cabelo de Helena, sua filha com Neymar Jr, e comparou o visual com Solange de Vale Tudo

Amanda Kimberlly encantou os seguidores das redes sociais nesta sexta-feira, 25, ao compartilhar fotos inéditas de Helena, de um aninho, sua filha com o jogador de futebol Neymar Jr.

Nos Stories, a modelo e influenciadora digital mostrou que levou a herdeira para fazer seu primeiro corte de cabelo, mas em algumas fotos, ela aparece chorando. "O primeiro corte de cabelo kkkkkk tadica", escreveu a mamãe coruja na legenda.

Em outro clique, Amanda exibiu o resultado do corte de Helena e comparou a franja da menina com a de Solange Duprat, personagem de Alice Wegmann na novela Vale Tudo, da TV Globo. "Ficou igual a Solange. Chérie", brincou a influencer.

Mais cedo, ela compartilhou fotos inéditas da herdeira nas redes sociais. Reservada em relação à vida pessoal, Amanda Kimberlly mostrou alguns momentos recentes ao lado da menina. Na primeira imagem, Helena aparece fazendo uma careta simpática, em um momento cheio de fofura. A menina aparece usando uma roupa clara com estampa delicada em tons de amarelo e laranja. Depois, a pequena surge sentada para cortar o cabelo e também se divertindo durante a comemoração de seu primeiro aniversário.

Confira:

Amanda Kimberlly mostra corte de cabelo de Helena - Foto: Instagram

Irmã de Amanda Kimberlly ironiza boatos sobre pensão da filha de Neymar

Liriane Azevedo, irmã de Amanda Kimberlly, usou as redes sociais para debochar dos rumores de que sua sobrinha, Helena, filha da influenciadora digital com Neymar, estaria recebendo uma pensão milionária.

Em uma publicação no Instagram que afirmava que a criança teria direito a R$ 160 mil mensais, plano de saúde premium e uma equipe de seguranças paga pelo jogador, a tia reagiu com emojis de riso. A mãe da menina também interagiu com a postagem, deixando apenas uma curtida. Saiba mais!

