Tia da filha de Neymar ironiza boatos sobre pensão e mãe da bebê reage

Liriane Azevedo ironizou rumores sobre pensão de R$ 160 mil para Helena, filha de Neymar com Amanda Kimberlly; mãe da criança reagiu discretamente

Liriane Azevedo, irmã de Amanda Kimberlly, usou as redes sociais nesta terça-feira, 8, para debochar dos rumores de que sua sobrinha, Helena, filha da influenciadora digital com Neymar, estaria recebendo uma pensão milionária.

Em uma publicação no Instagram que afirmava que a criança teria direito a R$ 160 mil mensais, plano de saúde premium e uma equipe de seguranças paga pelo jogador, a tia reagiu com emojis de riso. A mãe da menina também interagiu com a postagem, deixando apenas uma curtida.

A especulação começou após uma página divulgar que Neymar estaria cobrindo todos os custos de segurança da filha com cinco profissionais especializados, além de ter criado uma poupança milionária para ela, com saque permitido somente após a maioridade. A reação de Liriane, considerada madrinha da menina, indicou que as informações podem estar longe da realidade.

A curtida de Amanda, ainda que discreta, foi interpretada por internautas como uma confirmação silenciosa do tom sarcástico adotado pela irmã diante das cifras divulgadas.

Helena ganhou festa luxuosa de 1 ano em São Paulo

Helena completou um ano recentemente e teve uma festa de aniversário em grande estilo. A comemoração ocorreu em Jundiaí, interior de São Paulo.

O evento contou com decoração temática inspirada em um jardim encantado e foi planejado por Nicole Sarfaty, responsável pelos detalhes visuais da comemoração.

Entre as lembrancinhas oferecidas aos convidados estavam uma caixinha de colorir, um kit de jardinagem e uma lancheira térmica com garrafinha. Todas as embalagens foram personalizadas com as cores escolhidas para a festa, que seguiu um estilo delicado e lúdico.

Além disso, a festa também teve uma lembrancinha para os convidados adultos, que podiam escolher buquês de flores coloridas em um carrinho encantador.

Uma publicação compartilhada por Nicole Sarfaty (@nicolesarfaty)

