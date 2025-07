Neymar se derrete no aniversário de Helena: 'Sempre vou fazer o melhor para você'

O jogador de futebol Neymar Jr encantou ao comemorar o aniversário de 1 aninho de Helena, sua filha com Amanda Kimberlly

Neymar Jr usou as redes sociais na noite desta quinta-feira, 3, para comemorar uma data muito especial: o aniversário de um aninho de Helena, sua filha com a modelo Amanda Kimberlly.

Em seu perfil oficial no Instagram, o jogador de futebol compartilhou uma foto em que a herdeira aparece sentada no chão, usando uma calça jeans, camisa branca, colete e uma sapatinho, e escreveu uma bela mensagem.

"1 aninho de Helena… Sempre vou fazer o melhor pra você, papai te ama", declarou o atleta do Santos, que também é pai de Davi Lucca, de 13 anos, de seu relacionamento com Carol Dantas, e de Mavie, de um, com Bruna Biancardi. A influenciadora está à espera da segunda filha com o atacante, que se chamará Mel.

O post rapidamente recebeu diversas curtas e mensagens carinhosas. "Coisa linda… que Deus abençoe sempre", disse um seguidor. "Coisa mais linda!", escreveu outro. "Muita saúde e felicidades. Que Deus abençoe sempre", desejou um fã.

A festa para comemorar o primeiro ano de vida de Helena iria acontecer no próximo sábado, 5, mas segundo o portal LeoDias, a família teve problemas de logística e cancelou o evento, realizando uma festa nesta quinta-feira. A nova celebração acontecerá em uma festa intimista em um sítio no interior de São Paulo apenas com a presença da família e dos amigos próximos.

Confira:

Mãe de Neymar encanta ao comemorar o aniversário da neta Helena

Nadine Gonçalves encheu as redes sociais de fofura ao compartilhar fotos com sua neta Helena. A menina, filha do jogador Neymar Jr com Amanda Kimberlly, completou seu primeiro ano de vida nesta quinta-feira, 3.

Para comemorar a data especial, a vovó coruja postou em seu perfil oficial no Instagram duas fotos em que aparece toda sorridente com a pequena no colo e a parabenizou. "Meu bebê, feliz aniversário! Que os planos de Deus se cumpram em sua vida e te faça infinitamente feliz. Que Deus te abençoe e te cubra de todo e qualquer mal. Estarei aqui sempre que precisar. Feliz aniversário", disse Nadine. Veja a publicação!

