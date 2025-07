Amanda Kimberlly exibe fotos raras de Helena, sua filha com Neymar Jr

A modelo e influenciadora Amanda Kimberlly compartilhou nesta sexta-feira, 25, novas fotos de Helena, sua filha de 1 ano com o jogador Neymar Jr

A modelo e influenciadora digital Amanda Kimberlly compartilhou nesta sexta-feira, 25, novas fotos de Helena, sua filha de 1 ano com o jogador Neymar Jr. Reservada em relação à vida pessoal, a mamãe coruja mostrou alguns momentos recentes ao lado da menina.

Na primeira imagem publicada nos stories, Helena aparece fazendo uma careta simpática, em um momento cheio de fofura. Ela usa uma roupa clara com estampa delicada em tons de amarelo e laranja. Em outros registros, a menina surge sentada para cortar o cabelo e também se divertindo durante a comemoração de seu primeiro aniversário.

Amanda Kimberlly posta fotos de Helena - Foto: Reprodução/Internet

Como foi a festa de aniversário de Helena?

No início de julho, a filha de Amanda Kimberly uma comemoração intimista em um sítio no interior de São Paulo. Alguns detalhes da festa foram revelados por Nicole Sarfaty, responsável pela decoração do evento. Em um vídeo publicado nas redes sociais, ela mostrou o cenário inspirado em um jardim encantado, com o tema “Tutuca Land” — apelido carinhoso da menina.

Mesas longas, repletas de flores, foram montadas ao ar livre e protegidas por um toldo devido ao clima frio. A celebração também contou com itens personalizados com as letras HAS, iniciais de Helena Azevedo Santos, nome da aniversariante. O bolo, decorado com borboletas e flores feitas de açúcar, ganhou destaque na mesa principal, que ainda reuniu uma seleção de doces sofisticados.

Qual foi o presente que Neymar Jr deu para a filha Helena?

Segundo o colunista Leo Dias, Neymar presenteou a filha Helena com uma pulseira de brilhantes. A publicação destacou ainda que o jogador também deu o mesmo mimo para Mavie, sua filha com Bruna Biancardi, ao celebrar o primeiro ano de vida da menina.

Leia também: Helena: Veja as lembrancinhas do aniversário da filha de Neymar e Amanda Kimberlly