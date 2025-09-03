CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Atualidades
  2. William Bonner brinca em encontro com os colegas do Globo Repórter: 'Vão mandar em mim'
Atualidades / Novos colegas

William Bonner brinca em encontro com os colegas do Globo Repórter: 'Vão mandar em mim'

O jornalista William Bonner, que vai deixar o JN em novembro, compartilhou uma foto de sua visita aos futuros colegas do Globo Repórter

Daniela Santos
por Daniela Santos
[email protected]

Publicado em 03/09/2025, às 22h00

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
William Bonner com os colegas do Globo Repórter
William Bonner com os colegas do Globo Repórter - Foto: Reprodução/Instagram

William Bonner usou as redes sociais na noite desta quarta-feira, 3, para mostrar que fez uma visita na redação do Globo Repórter. Ele vai passar a comandar a atração ao lado de Sandra Annenberg após deixar a bancada do Jornal Nacional em novembro.

Na foto postada no feed do Instagram, o jornalista aparece sorridente ao lado dos seus futuros colegas e brincou com a situação: "A reação dos meus futuros coleguinhas do Globo Repórter quando fui lá contar que todos vão poder mandar em mim a partir de novembro!", escreveu ele na legenda da publicação. 

Apesar da saída do Jornal Nacional em novembro, a estreia de Bonner no Globo Repórter só deve acontecer em fevereiro de 2026. De acordo com informações da colunista Carla Bittencourt, do portal LeoDias, a previsão é de que o jornalista apareça pela primeira vez na atração em 20 de fevereiro de 2026, diretamente de Nova York.

A jornalista Sandra Annenberg também já revelou que ele só aparecerá na atração no próximo ano. Após o anúncio de que ele iria deixar o JN, ela compartilhou em seu perfil uma foto dos dois juntos e desejou as boas-vindas ao novo parceiro. "Querido amigo de longa data. Vai ser um prazer apresentar com você o Globo Repórter! Te esperamos na nova temporada, em 2026! Seja muito bem-vindo!", disse a apresentadora. 

Confira: 

William Bonner explica decisão de sair do Jornal Nacional

O apresentador William Bonner falou ao vivo sobre sua decisão de sair do Jornal Nacional, da Globo. Durante a edição do telejornal desta segunda-feira, 1º, ele explicou o motivo para fazer a mudança profissional neste momento e confirmou que fica na função até novembro de 2025.

"Eu estou concluindo o meu ciclo profissional aqui no JN. A partir de novembro, quem vai assumir a parceria com a Renata nesta bancada vai ser o nosso colega César Tralli. É um profissional que você conhece muito bem, como repórter, como apresentador, e que vai passar a compartilhar esses talentos aqui, todas as noites", disse ele.

Então, Bonner contou que teve o desejo de sair do JN durante a pandemia de Covid-19 e também para conseguir ter mais flexibilidade para visitar os filhos que moram na França. "É muito estranho falar de mim aqui no Jornal Nacional, mas vamos lá. A minha decisão de mudar de atividade já tem cinco anos. Ela surgiu em um momento em que muita gente também repensou a vida profissional: quando a pandemia estava no auge. Naquela época, um dos meus três filhos estava de mudança para estudar em outro país. E eu sentia que, nos meus dias, só cabiam as coisas que eu precisava fazer, mas ficavam de fora coisas que eu também gostaria de fazer. A conta não estava fechando."

"Só que era um momento muito difícil para fazer um movimento desses. Essa é uma mudança que demanda tempo para se preparar a sucessão, os sucessores, e nós viemos fazendo isso ao longo de cinco anos. Hoje, eu tenho dois filhos morando e trabalhando no exterior. Hoje, eu tenho uma história de 29 anos de Jornal Nacional. E, nessa primeira semana de setembro, eu completo 26 anos como editor-chefe, acumulando o trabalho de apresentação com todas as obrigações que a chefia de editores exige. O tempo que isso demanda, e não é pouco", afirmou ele. Veja o relato completo!

Leia também:Relembre como foi a estreia de William Bonner no Jornal Nacional

Daniela Santos

Daniela Santos é repórter do site CARAS. Formada em jornalismo pela FIAM FAAM, atua na área de celebridades e TV desde 2018

william bonnerGlobo Repórtercolegas
William Bonner William Bonner   

Leia também

Flerte

Luana Piovani - Foto: Reprodução / Instagram

Luana Piovani revela paquera em Noronha após anunciar “detox” de homens

Reflexão!

Angélica e a filha, Eva - Foto: Reprodução/Instagram

Angélica revela conselho que deu para a filha: 'A vida não é um morango'

Parabéns!

Ivete Sangalo e Luciano Huck - Foto: Reprodução / Instagram

Ivete Sangalo parabeniza Luciano Huck em aniversário de 54 anos

Como assim?

Neymar Jr - Foto: Reprodução/Instagram

Empresário surpreende ao deixar herança para Neymar em testamento

Reforma

Tainá Costa e Éder Militão - Foto: Reprodução / Instagram

Esposa de Éder Militão revela detalhes da nova mansão luxuosa

Abriu o coração!

Viih Tube, Eliezer, Lua e Ravi - Foto: Reprodução/Instagram

Viih Tube faz desabafo sincero sobre viagem com Eliezer sem os filhos

Últimas notícias

Malu GalliMalu Galli celebra chance de viver Celina em Vale Tudo: 'Melhor lugar que poderia estar'
William Bonner com os colegas do Globo RepórterWilliam Bonner brinca em encontro com os colegas do Globo Repórter: 'Vão mandar em mim'
Luana PiovaniLuana Piovani revela paquera em Noronha após anunciar “detox” de homens
Angélica e a filha, EvaAngélica revela conselho que deu para a filha: 'A vida não é um morango'
Ivete Sangalo e Luciano HuckIvete Sangalo parabeniza Luciano Huck em aniversário de 54 anos
César TralliCésar Tralli recebe homenagem em último dia na Globonews
Pai de Sabrina Sato não revelou detalhes sobre sua saúdePai de Sabrina Sato faz retirada do pâncreas e médica explica: 'Controle e qualidade de vida'
Neymar JrEmpresário surpreende ao deixar herança para Neymar em testamento
Meghan MarkleMeghan Markle revela os erros de gravação de ‘Com Amor, Meghan’
Fabiana JustusFabiana Justus se arrepende de adiar cirurgia ocular e médico diz: 'Melhora qualidade de vida'
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade