William Bonner brinca em encontro com os colegas do Globo Repórter: 'Vão mandar em mim'

O jornalista William Bonner, que vai deixar o JN em novembro, compartilhou uma foto de sua visita aos futuros colegas do Globo Repórter

William Bonner usou as redes sociais na noite desta quarta-feira, 3, para mostrar que fez uma visita na redação do Globo Repórter. Ele vai passar a comandar a atração ao lado de Sandra Annenberg após deixar a bancada do Jornal Nacional em novembro.

Na foto postada no feed do Instagram, o jornalista aparece sorridente ao lado dos seus futuros colegas e brincou com a situação: "A reação dos meus futuros coleguinhas do Globo Repórter quando fui lá contar que todos vão poder mandar em mim a partir de novembro!", escreveu ele na legenda da publicação.

Apesar da saída do Jornal Nacional em novembro, a estreia de Bonner no Globo Repórter só deve acontecer em fevereiro de 2026. De acordo com informações da colunista Carla Bittencourt, do portal LeoDias, a previsão é de que o jornalista apareça pela primeira vez na atração em 20 de fevereiro de 2026, diretamente de Nova York.

A jornalista Sandra Annenberg também já revelou que ele só aparecerá na atração no próximo ano. Após o anúncio de que ele iria deixar o JN, ela compartilhou em seu perfil uma foto dos dois juntos e desejou as boas-vindas ao novo parceiro. "Querido amigo de longa data. Vai ser um prazer apresentar com você o Globo Repórter! Te esperamos na nova temporada, em 2026! Seja muito bem-vindo!", disse a apresentadora.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por realwbonner (@realwbonner)

William Bonner explica decisão de sair do Jornal Nacional

O apresentador William Bonner falou ao vivo sobre sua decisão de sair do Jornal Nacional, da Globo. Durante a edição do telejornal desta segunda-feira, 1º, ele explicou o motivo para fazer a mudança profissional neste momento e confirmou que fica na função até novembro de 2025.

"Eu estou concluindo o meu ciclo profissional aqui no JN. A partir de novembro, quem vai assumir a parceria com a Renata nesta bancada vai ser o nosso colega César Tralli. É um profissional que você conhece muito bem, como repórter, como apresentador, e que vai passar a compartilhar esses talentos aqui, todas as noites", disse ele.

Então, Bonner contou que teve o desejo de sair do JN durante a pandemia de Covid-19 e também para conseguir ter mais flexibilidade para visitar os filhos que moram na França. "É muito estranho falar de mim aqui no Jornal Nacional, mas vamos lá. A minha decisão de mudar de atividade já tem cinco anos. Ela surgiu em um momento em que muita gente também repensou a vida profissional: quando a pandemia estava no auge. Naquela época, um dos meus três filhos estava de mudança para estudar em outro país. E eu sentia que, nos meus dias, só cabiam as coisas que eu precisava fazer, mas ficavam de fora coisas que eu também gostaria de fazer. A conta não estava fechando."

"Só que era um momento muito difícil para fazer um movimento desses. Essa é uma mudança que demanda tempo para se preparar a sucessão, os sucessores, e nós viemos fazendo isso ao longo de cinco anos. Hoje, eu tenho dois filhos morando e trabalhando no exterior. Hoje, eu tenho uma história de 29 anos de Jornal Nacional. E, nessa primeira semana de setembro, eu completo 26 anos como editor-chefe, acumulando o trabalho de apresentação com todas as obrigações que a chefia de editores exige. O tempo que isso demanda, e não é pouco", afirmou ele. Veja o relato completo!

Leia também:Relembre como foi a estreia de William Bonner no Jornal Nacional