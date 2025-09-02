CARAS Brasil
  2. Sandra Annenberg fala sobre parceria com William Bonner no Globo Repórter
TV / Novo parceiro

Sandra Annenberg fala sobre parceria com William Bonner no Globo Repórter

A apresentadora Sandra Annenberg celebrou a parceria com William Bonner, que anunciou sua saída do Jornal Nacional após 29 anos

Daniela Santos
por Daniela Santos
[email protected]

Publicado em 02/09/2025, às 08h25

William Bonner e Sandra Annenberg
William Bonner e Sandra Annenberg - Foto: Reprodução/Instagram

Sandra Annenberg usou as redes sociais para celebrar a parceria com William Bonner. O jornalista anunciou nesta segunda-feira, 1º, que vai deixar a bancada do Jornal Nacional e vai comandar o Globo Repórter.

Em seu perfil oficial, a apresentadora compartilhou uma foto ao lado do colega e falou sobre eles trabalharem juntos na atração no próximo ano. "Querido amigo de longa data. Vai ser um prazer apresentar com você o Globo Repórter! Te esperamos na nova temporada, em 2026! Seja muito bem-vindo!", escreveu a jornalista na legenda da publicação. 

Os seguidores vibraram com a notícia nos comentários. "Uau! Que dupla!", disse o apresentador Marcos Mion"E você guardou esse segredo diante de polígrafo", brincou a apresentadora Tata Werneck"Sandra!!! Que dupla mais maravilhosa vocês vão formar! Vai ser lindo de ver", escreveu uma seguidora. "Que baita dupla! Feliz novo ciclo!", comentou outro. "Eu amei essa dupla!!! É muito talento, profissionalismo e simpatia junto", falou uma fã. 

Confira: 

A saída de Bonner

De acordo com o comunicado da Globo, William Bonner manifestou seu desejo de sair do Jornal Nacional há cinco anos, quando a transição começou a ser preparada pela emissora. Ele pediu para mudar de função para ter mais tempo para sua família e atividades pessoais. O comunicador ficou 29 anos como apresentador e 26 anos acumulando também a função de editor-chefe. 

No comunicado oficial de sua saída do JN, William Bonner compartilhou um depoimento relembrando do seu trabalho no telejornal por tanto tempo. "Esse aniversário do JN não tem número redondo, lançamento de livro, série especial de reportagens. E, mesmo assim, foi o que consumiu mais tempo pra ser preparado. Foram cinco anos, desde a minha primeira conversa com a direção do jornalismo sobre o desejo de reduzir a carga horária e as responsabilidades exigidas pela chefia e pela apresentação do JN. Precisamos superar a fase crítica da pandemia, arquitetar sucessões e preparar sucessores até a data do anúncio das novidades. E, finalmente, podemos todos conversar sobre essas conquistas e movimentos sem reservas. Alguns números ajudam a explicar meu desejo e minha necessidade de mudar de ritmo. São 29 anos e quatro meses de JN."

"Exatos 26 anos como chefe da equipe de editores, comandando reuniões, avaliando pautas, planejando edições, apresentando as notícias a milhões. Nesse período, tornei-me pai, vi minhas crianças acharem que se tornaram adultos. Mudaram de endereço, até de país. Ser recebido pelo Globo Repórter me deixa honrado e gratíssimo. Todos os meus amigos me ouviram falar do sonho de integrar essa equipe quando pudesse deixar o JN. De todos os programas do jornalismo já existentes quando cheguei à Globo, é o único em que nunca atuei, nem interinamente, em 39 anos. Lembro quando a Sandra Annenberg chegou lá. Amiga de décadas, cúmplice do meu sonho, que era dela também, Sandra me mandou mensagem carinhosa: ‘Cheguei antes, amigo. Te espero aqui!’ Ano que vem, estaremos juntos por lá. O Tralli receberá o carinho e o apoio merecidíssimo que o time do JN sabe compartilhar. E terei prazer de continuar colhendo até lá", afirmou. 

Daniela Santos

Daniela Santos é repórter do site CARAS. Formada em jornalismo pela FIAM FAAM, atua na área de celebridades e TV desde 2018

