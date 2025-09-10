CARAS Brasil
  2. Whindersson Nunes revela previsão de cartomante sobre reconciliação com Luísa Sonza
Atualidades / relacionamento

Whindersson Nunes revela previsão de cartomante sobre reconciliação com Luísa Sonza

O humorista Whindersson Nunes relembrou a previsão que uma cartomante fez sobre seu relacionamento com a cantora Luísa Sonza

Juliana Dracz
por Juliana Dracz

Publicado em 10/09/2025, às 14h37

Whindersson Nunes e Luísa Sonza
Whindersson Nunes e Luísa Sonza - Foto: Reprodução / DiaTV / Instagram

O humorista Whindersson Nunes abriu o coração ao relembrar o fim de seu casamento com a cantora Luísa Sonza, anunciado em 2020. Em entrevista ao programa 'De Frente com Blogueirinha', ele contou que, pouco depois do divórcio, uma cartomante previu que ele, hoje com 30 anos, e ela, com 27, reatariam o casamento cinco anos após a separação — ou seja, em 2025.

"Nessa época a gente [ele e Luísa] se falou pouco", contou Whindersson, que detalhou ainda que partiu de Luísa a ideia de procurar alguém para ver o futuro. "A cartomante ia dizer que a gente ia ficar junto cinco anos depois, e eu 'mas Luísa, você quer saber se vamos ficar?'", lembrou ele.

Motivo do término

Durante o papo, Blogueirinha quis saber se o humorista teve dificuldade para superar a separação. "Não foi difícil, porque a gente terminou tranquilo. A confusão foi depois, com as pessoas, mas a gente terminou tranquilo. Fui eu [quem quis terminar o casamento]", declarou ele.

Em seguida, Whindersson Nunes explicou o que motivou o término entre os dois: "A gente não tinha mais aquela coisa de casados. Pareciam dois primos conversando dentro de casa. Quando sentíamos assim, conversávamos várias vezes", disse ele.

Durante o bate-papo no programa, o humorista também comentou os rumores de que Luísa Sonza teria sentimentos por Vitão antes do término do casamento. Na época, especulações de que o cantor seria o pivô da separação se espalharam pelas redes sociais.

Whindersson explicou que chegou a conversar com a ex-esposa sobre o assunto. "Eu perguntei para ela se ela gostava dele [Vitão] antes de terminar comigo. Ela falou que não, que estava de boa, que era só trabalho mesmo e tudo mais. Foi essa a resposta", recordou ele.

Vale lembrar que Whindersson Nunes e Luísa Sonza começaram a namorar em 2016 e se casaram em 2018. O casal se separou cerca de dois anos depois, em abril de 2020. Em setembro do mesmo ano, Luísa assumiu publicamente o relacionamento com Vitão, que durou até 2021, quando a união foi oficialmente encerrada.

Juliana Dracz

 Juliana Dracz é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, já passou por sites como Observatório da TV e Leo Dias. Escreve sobre novelas, celebridades e TV.

