Maria Lina reage após Whindersson Nunes dizer que quer reatar o relacionamento

A influenciadora digital Maria Lina reagiu ao ver a declaração do humorista Whindersson Nunes sobre a vontade de reatar o relacionamento

A influenciadora digital Maria Lina reagiu à declaração do humorista Whindersson Nunes sobre a vontade de reatar o relacionamento. Em um vídeo publicado nos stories nesta quinta-feira, 31, ela afirmou que o humorista falou com leveza ao dizer, em tom bem-humorado, "que é 'sem-vergonha' e quer voltar para a ex, mas que ela não quer".

"Ele só falou com bom humor e uma forma leve, da forma dele, uma coisa que todo mundo já sabe, que a gente tem uma boa relação, que ele me respeita muito, que eu o respeito muito e a gente se dá muito bem. Somos amigos. Ele só falou do jeito, obviamente, ele é humorista, essa característica aqui é intrínseca a ele, inclusive", iniciou

E continuou: "Obviamente que a nossa relação é muito boa agora, mas não foi sempre assim. Nenhuma relação incrível e maravilhosa depois do término, mas o tempo vai passando, a gente vai amadurecendo, e a gente percebe que a mágoa só faz mal para quem a carrega. Então nem eu carrego mágoa, nem ele, tenho certeza, e a gente tem uma excelente relação agora".

Em seguida, falou sobre felicidade. "A busca pela felicidade é muito particular. Hoje o que me faz feliz é o meu trabalho, a minha rotina, as empresas, eu mostrar aqui no Instagram a minha rotina comum, que é muito distante de uma vida de uma influenciadora. Eu acho que eu tenho uma vida muito mais parecida com a audiência que me assiste".

E finalizou: "Se você gosta genuinamente de alguém, você deseja genuinamente que ela seja feliz. Eu admiro muito ele, eu quero muito que ele seja muito feliz, tenho certeza que ele também quer isso de mim, eu seguindo um caminho, ele seguindo outro. A gente se respeita muito e deseja só o melhor um para o outro, e assim sempre será, do que depender de mim, com certeza, e do que depender dele também, tenho certeza que sim".

O que disse Whindersson Nunes?

Durante um bate-papo com a psicóloga Pamela Magalhães no podcast Parece Terapia, ele admitiu ter interesse em reatar com a ex-noiva. “Eu sou sem-vergonha, eu queria ela. Só que ela não me quer mais, não. Ela sabe que eu sou sem-vergonha”, afirmou.

Leia também: Whindersson Nunes revela que guarda lembrança especial do filho falecido