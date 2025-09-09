CARAS Brasil
  1. Atualidades
  2. Whindersson revela que questionou Luísa Sonza sobre Vitão após separação
Atualidades / Vida pessoal

Whindersson revela que questionou Luísa Sonza sobre Vitão após separação

Ex-marido de Luísa Sonza, Whindersson contou que conversou com a cantora sobre aproximação com Vitão após decidirem terminar o casamento

por Rafaela Oliveira
[email protected]

Publicado em 09/09/2025, às 08h00 - Atualizado às 08h01

Whindersson Nunes e Luísa Sonza
Whindersson Nunes e Luísa Sonza - Foto: Reprodução / DiaTV / Instagram

O humorista Whindersson Nunes abriu o coração ao falar sobre sua antiga relação com Luísa Sonza. Os dois, que iniciaram o namoro em 2016, subiram ao altar em 2018 e surpreenderam o público ao anunciarem a separação cerca de dois anos depois, em 2020.

Na época dos fatos, rumores de que o cantor Vitão teria sido o pivô do término passaram a circular na web. Agora, em entrevista ao programa 'De Frente com Blogueirinha', Whindersson revelou que chegou a conversar com Luísa sobre sua aproximação com o artista após a separação.

"Eu perguntei para ela se ela gostava dele [Vitão] antes de terminar comigo", contou ele. De acordo com o humorista, a cantora garantiu que a relação entre ela e Vitão era apenas profissional. "Ela falou que não, que estava de boa, que era só trabalho mesmo e tudo mais. Foi essa a resposta", recordou.

Em seguida, Whindersson Nunes explicou por que os dois decidiram colocar um ponto final na união: "A gente não tinha mais aquela coisa de casados. Pareciam dois primos conversando dentro de casa. Quando sentíamos assim, conversávamos várias vezes", disse ele.

Por fim, o humorista garantiu que o fim do casamento entre eles foi bastante tranquilo. "Não foi difícil, porque a gente terminou tranquilo. A confusão foi depois, com as pessoas, mas a gente terminou tranquilo. Mas aí, bem rapidinho, já deu essa polêmica com o Vitão", concluiu Whindersson Nunes.

Vale lembrar que Luísa Sonza assumiu publicamente o namoro com Vitão em setembro de 2020. Os dois ficaram juntos até o ano seguinte, quando confirmaram o fim da relação.

Whindersson Nunes revela que guarda lembrança especial do filho falecido

Recentemente, Whindersson Nunes abriu o coração ao falar sobre um dos momentos mais difíceis de sua vida: a morte do filho, João Miguel. O pequeno, fruto de seu antigo relacionamento com a influenciadora Maria Lina, faleceu dois dias após o nascimento prematuro, em 2021.

Em participação no podcast 'Parece Terapia', Whindersson revelou que guarda, em conjunto com Maria, um álbum de fotos do bebê. Segundo o humorista, o ex-casal nunca compartilhou o item com outras pessoas e guardam apenas entre eles os registros do filho.

"A gente tem um livrinho que a gente não mostra pra ninguém, que é as fotos dele. Porque ele nasceu, né, ele pegava no dedinho da gente. Esse livro é bonitinho, cara. Eu não mostro pra ninguém porque ele é neném e tal. Eu mostraria se eu e ela [Maria Lina] tivéssemos que ir com alguém a algum lugar… Aí perguntaria pra ela e mostraria", contou o artista.

Leia também: Maria Lina comove ao falar sobre morte do filho com Whindersson Nunes: 'Se eu pudesse...'

Rafaela Oliveira é repórter de conteúdo do site CARAS.

Whindersson NunesLuísa SonzaVitão
Whindersson Nunes Whindersson Nunes  Luísa Sonsa Luísa Sonza   

