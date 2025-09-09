Whindersson revela que questionou Luísa Sonza sobre Vitão após separação

Ex-marido de Luísa Sonza, Whindersson contou que conversou com a cantora sobre aproximação com Vitão após decidirem terminar o casamento

O humorista Whindersson Nunes abriu o coração ao falar sobre sua antiga relação com Luísa Sonza. Os dois, que iniciaram o namoro em 2016, subiram ao altar em 2018 e surpreenderam o público ao anunciarem a separação cerca de dois anos depois, em 2020.

Na época dos fatos, rumores de que o cantor Vitão teria sido o pivô do término passaram a circular na web. Agora, em entrevista ao programa 'De Frente com Blogueirinha', Whindersson revelou que chegou a conversar com Luísa sobre sua aproximação com o artista após a separação.

" Eu perguntei para ela se ela gostava dele [Vitão] antes de terminar comigo ", contou ele. De acordo com o humorista, a cantora garantiu que a relação entre ela e Vitão era apenas profissional. " Ela falou que não, que estava de boa, que era só trabalho mesmo e tudo mais. Foi essa a resposta ", recordou.

Em seguida, Whindersson Nunes explicou por que os dois decidiram colocar um ponto final na união: " A gente não tinha mais aquela coisa de casados. Pareciam dois primos conversando dentro de casa. Quando sentíamos assim, conversávamos várias vezes ", disse ele.

Por fim, o humorista garantiu que o fim do casamento entre eles foi bastante tranquilo. "Não foi difícil, porque a gente terminou tranquilo. A confusão foi depois, com as pessoas, mas a gente terminou tranquilo. Mas aí, bem rapidinho, já deu essa polêmica com o Vitão", concluiu Whindersson Nunes.

Vale lembrar que Luísa Sonza assumiu publicamente o namoro com Vitão em setembro de 2020. Os dois ficaram juntos até o ano seguinte, quando confirmaram o fim da relação.

Whindersson Nunes revela que guarda lembrança especial do filho falecido

Recentemente, Whindersson Nunes abriu o coração ao falar sobre um dos momentos mais difíceis de sua vida: a morte do filho, João Miguel. O pequeno, fruto de seu antigo relacionamento com a influenciadora Maria Lina, faleceu dois dias após o nascimento prematuro, em 2021.

Em participação no podcast 'Parece Terapia', Whindersson revelou que guarda, em conjunto com Maria, um álbum de fotos do bebê. Segundo o humorista, o ex-casal nunca compartilhou o item com outras pessoas e guardam apenas entre eles os registros do filho.

"A gente tem um livrinho que a gente não mostra pra ninguém, que é as fotos dele. Porque ele nasceu, né, ele pegava no dedinho da gente. Esse livro é bonitinho, cara. Eu não mostro pra ninguém porque ele é neném e tal. Eu mostraria se eu e ela [Maria Lina] tivéssemos que ir com alguém a algum lugar… Aí perguntaria pra ela e mostraria", contou o artista.

