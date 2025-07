Whindersson Nunes mostra interesse em voltar com a ex, Maria Lina

O humorista Whindersson Nunes afirmou em podcast que ainda sente grande afeição pela ex-noiva Maria Lina, e tem interesse em reatar o relacionamento

O humorista Whindersson Nunes revelou que ainda é próximo de sua ex-noiva, Maria Lima, com quem teve um filho, João Miguel, que morreu logo depois do nascimento. Tanto que ele confessou que teria interesse em reatar com a ex, mas o sentimento não é recíproco.

Em meio ao bate-papo com a psicóloga Pamela Magalhães no podcast Parece Terapia, o humorista afirmou que que guarda com carinho o álbum de fotos do filho. “Hoje eu sou bem amiga da Maria, sou bem tranquilo com ela. Ela é uma pessoa maravilhosa também. A gente tem um livrinho que a gente não mostra pra ninguém, que é as fotos dele (João Miguel).”, revelou Whindersson.

Ele também admitiu ter interesse em reatar com a ex-noiva. “Eu sou sem-vergonha, eu queria ela. Só que ela não me quer mais, não. Ela sabe que eu sou sem-vergonha”, afirmou.

Vale lembrar que o humorista assumiu o namoro com Maria em novembro de 2020, com meses de relacionamento anunciaram que seriam pais. Em maio de 2021, João Miguel nasceu prematuro, com 22 semanas, e faleceu dois dias depois. O casal se separou pouco tempo depois, em agosto do mesmo ano.

A perda do filho

Em 2022, Whindersson realizou uma entrevista ao podcast PrimoCast, no qual confessou ter perdido parte de sua fé após a morte de seu filho. “Quando ele nasceu, eu orava, ajoelhava. Eu chorava. Eu falava: 'Salva meu filho'. Não aconteceu. Vem aquela parada de você falar para si mesmo que Deus não precisa provar algo para você. Tinha uma angústia muito grande. (...) Você se vê perdendo a fé, você tenta se enganar. (...) Não posso largar a fé e a essência de Deus, nunca”, disse.

Atualmente, ele afirma que enxerga essa situação com novos olhos. “Esse mundo aqui é complicado demais mesmo de viver. Eu acho que uma pessoa que vem rápido e segue seu caminho rápido, de repente, tenha tido um ótimo funcionamento da vida dela ali, né? Porque uma alma é uma alma, um ser é um ser. Eu acredito que sou uma alma antiga, eu acredito que eu venho de muito tempo, que eu vou continuar para algum lugar. Porque meu filho não seria alguém de muito longe e vai para muito longe? então, eu não tenho mais essa dor. Não sinto mais esse vazio. Eu participei da vida de alguém que veio e foi. Fui o pai em algum desses momentos.”, afirmou em sua última entrevista.

