Bia Miranda explica por que só mostra os filhos em festinhas de mesversários

Mãe de duas crianças, a ex-A Fazenda Bia Miranda revelou o real motivo de não mostrá-las com frequência na web: 'Não vão ver'

A ex-A Fazenda Bia Miranda usou as redes sociais para explicar o verdadeiro motivo de não mostrar os dois filhos com frequência na internet. A influenciadora é mãe de Kaleb, de 1 ano, fruto de sua antiga relação com DJ Buarque, e Maysha, de quase 4 meses, da atual união com Samuel Sant'Anna.

Em seu perfil oficial, a neta de consideração de Gretchen contou que decidiu não expor os filhos e, por isso, as crianças só aparecem em festinhas de mesversário ou datas comemorativas, como aniversário ou Dia das Mães. Bia Miranda ainda informou que apenas compartilha registros mensais para mostrar a evolução das crianças ao público que a acompanha e gosta dos pequenos.

"Vocês estão aí: 'Ah, onde está sua filha? Ah, onde você deixou ela? Ela está com quem?'. Vocês têm que saber por quê? Qual é o interesse que vocês têm na minha filha? Minha filha é uma recém-nascida, minha filha não é da internet e nem vai ser. Minha filha só vai ser mostrada na internet quando ela tiver a cabecinha formada e falar: 'Eu quero' ", iniciou a influenciadora digital.

"Vocês estão aqui no meu Instagram, então vocês vão me ver; vocês não vão ver meus filhos, não vão ver minha filha, não vão ver meu filho aqui. Sabe por quê? Eu não tive filho para ficar gravando eles na internet para provar alguma coisa para alguém. Só vão ver mesmo em mêsversário. Sou mãe de mêsversário para vocês só porque eu posto a fotinha deles no mêsversário? Então tá bom, sou mãe de mêsversário ", continuou a ex-A Fazenda.

"E sabe por que eu posto só no mêsversário? É só para vocês verem a evolução: que minha filha está crescendo bem, que meu filho está crescendo bem, que eles estão saudáveis. A cada mês eu não vou ficar postando. A única foto que eu vou postar é no mêsversário mesmo, em um ano de vida, em dois anos de vida, em três anos de vida e pronto ", concluiu Bia Miranda.

A divisão de gastos do filho de Bia Miranda e DJ Buarque

Recentemente, DJ Buarque usou as redes sociais para fazer um desabafo sobre a criação do filho Kaleb, de 1 ano, fruto de seu relacionamento com a influenciadora Bia Miranda. Em um vídeo publicado em seu perfil, ele detalhou como os dois dividem as despesas da criança desde o fim do relacionamento; confira detalhes!

