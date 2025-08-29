Virginia se declara para a cunhada de Zé Felipe: 'Única pessoa'

Em data especial, Virginia se declara para a namorada da irmã de Zé Felipe; influenciadora falou sobre a próxima relação que elas têm

A namorada de Monyque Isabella, Jessika Losi, fez aniversário nesta quinta-feira, 28, e Virginia Fonseca não deixou de fazer uma declaração para a amiga. Em sua rede social, a empresária postou uma foto da aniversariante com José Leonardo e falou sobre a amizade delas.

Mesmo separada de Zé Felipe, a influenciadora digital continua bem próxima da irmã dele e da cunhada do ex-marido. Sempre juntas e saindo para curtir alguns eventos, a famosa então comentou que Jessika será a única que conseguirá fazer com que ela saia de casa.

"Amiga, você sabe o quanto te amo e o quanto você é importante na minha vida! Com certeza você é um presente de deus, não é só para mim, mas para todos que tem o prazer de te ter por perto! Obrigada por todas as palavras de conforto, obrigada por todo o carinho e amor com a minha família! Você é especial e única! Te amo muito e a única pessoa que vai conseguir me tirar do modo avião no final de semana é você, se você quiser curtir e comemorar seus 23 aninhos chama a loiratcha", escreveu a influencer.

Ainda nesta quinta-feira, 28, Monyque Isabella também se declarou para Jessika Losi. Em sua rede social, a herdeira de Leonardo relembrou fotos com a amada e falou sobre a importância dela em vários momentos de sua vida.

Vale lembrar que o cantor Leonardo tem seis filhos. Pedro Leonardo é o mais velho e fruto do relacionamento de Leonardo com Maria Aparecida Dantas. Monyque é da relação do cantor com Sandra. Enquanto que Jéssica nasceu do namoro dele com Priscila Beatriz.

O cantor Zé Felipe é fruto do atual casamento de Leonardo com Poliana Rocha. Enquanto isso, Matheus Vargas nasceu da relação com Liz Vargas e veio ao mundo no mesmo ano que Zé Felipe. Por fim, o caçula João Guilherme nasceu da relação do cantor com Naira Ávila.

Virginia se declara para a cunhada de Zé Felipe - Foto: Reprodução/Instagram

Virginia recebe apoio de cunhada de Zé Felipe

A namorada de Monyque Isabella, Jessika Losi, fez uma declaração para Virginia Fonseca em seus stories da rede social. Após defender a maternidade da ex-esposa de Zé Felipe, a nora de Leonardo resolveu falar sobre estar ao lado da influenciadora digital em qualquer momento.

Jessika postou uma foto da famosa e escreveu algumas palavras de apoio para ela. "Eu te amo e estou aqui sempre. Amo você! Você no seu dia ruim, no seu dia bom, no dia feliz, no seu dia triste, no seu dia de bom humor e de mal humor", começou dizendo.

E continuou mostrando apoio, mas mostrou que repreende a amiga quando acha necessário: "Amo você e é por isso que brigo, que não passo a mãe na sua cabeça e porque tenho os arranca rabos que precisa ter" .

Após receber a declaração, Virginia Fonseca então reagiu e repostou a homenagem em seus stories. "Te amo", escreveu ela para cunhada de seu ex-marido.