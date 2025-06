Cunhada de Zé Felipe defende maternidade de Virginia: 'Ilusão'

Ao ver comentário criticando maternidade de Virginia, cunhada de Zé Felipe, Jessika Losi, defende a influenciadora e rebate suposição; veja

A namorada de Monyque Isabella, Jessica Kalossi, saiu em defesa de Virginia Fonseca na rede social. A cunhada de Zé Felipe postou um vídeo falando sobre ser apaixonado por José Leonardo e uma internauta criticou a maternidade da mãe do bebê.

A nora de Leonardo, ao ver o comentário supondo que a empresária seria ausente na rotina do menino, logo rebateu e esclareceu que nem tudo é como as pessoas imaginam. A namorada de Monyque Isabella alertou sobre o que aparecer na rede social ser apenas um recorte da realidade. O print da resposta foi feito pelo Instagram Segue a Cami.

"Moça, engraçado que nunca te vi lá na casa pra afirmar isso com tanta certeza. Deixa eu te contar uma coisinha, você não sabe de nada, só acha que sabe. Caiu na ilusão de que recortes da internet são a vida da pessoa, tão nova e tão alienada. Uma pena", escreveu Jessica sobre Virginia não perder os momentos do caçula.

Ainda nas últimas semanas, ela e Monyque Isabella marcaram presença no aniversário de Maria Alice. Na ocasião, elas posaram para a foto com Virginia Fonseca, mesmo depois do fim do casamento dela com Zé Felipe. A irmã do cantor continua bem próxima da ex-cunhada.

Filha de Leonardo, Monyque Isabella revela história de seu nome

A filha de Leonardo com a empresária Sandra Helena, Monyque Isabella, explicou como aconteceu a escolha de seu nome. Ao participar do Sabadou com Virginia, do SBT, ao lado de seus cinco irmãos, a agrônoma contou a história de como os pais colocaram seu nome ao nascer.

A herdeira número dois do sertanejo falou que a mãe ficou encarregada e optou apenas por "Isabela", sem o Monyque e os dois "Ls". Contudo, quem foi ao cartório registrá-la foi o cantor, que ao chegar ao local resolveu dar seu toque especial ao nome, o que causou uma encrenca.

"Minha mãe engravidou e ela falou para o meu pai, 'se for menina, eu escolho o nome. Se for menino, você escolhe'. Fez ultrassom, menina e ela escolheu Isabela. Perguntou: 'Pode ser?'. Ele disse: Perfeito. Fez o enxoval com Isabela em tudo. Nasci e o me pai foi sozinha me registrar. Era para ser Isabela Gonçalves Costa, mas ele colocou Monyque com Y e Isabella com dois L", disse ela para Virginia Fonseca e revelou de onde veio Monyque. Saiba tudo aqui!