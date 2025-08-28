CARAS Brasil
  Filha de Leonardo abre o coração ao falar da namorada: 'Me ajudou a levantar'
Datas Especiais / Declaração!

Filha de Leonardo abre o coração ao falar da namorada: 'Me ajudou a levantar'

No aniversário da namorada, filha de Leonardo, Monyque Isabella, abre o coração e se declara falando da relação delas; veja o que ela disse

Nataly Paschoal
por Nataly Paschoal
[email protected]

Publicado em 28/08/2025, às 07h46

Filho de Leonardo faz declaração para a namorada
Filho de Leonardo faz declaração para a namorada - Reprodução/Instagram

A filha do cantor Leonardo, Monyque Isabella, fez uma homenagem de aniversário para a namorada, Jessica Kalossi, nesta quinta-feira, 28. Em sua rede social, a herdeira do sertanejo postou fotos de momentos especiais com a amada e falou um pouco da relação delas.

Na publicação, a agrônoma revelou os apelidos carinhosos que usa para a companheira e contou como ela é importante em sua vida. A irmã de Zé Felipe então comentou sobre a aniversariante estar ao seu lado sempre dando apoio.

"Hoje é dia de parabéns pra Kalossi, Cílios, Kaloskyyy hehehe todos foram eu que inventei mas eu chamo mesmo é de Dé! Dé, se um dia você achar que não teve um propósito nesse mundo saiba que na minha vida você teve e muito! Escolhendo essas fotos eu me lembrei de tanta história, nós passamos por tantas coisas", disse.

"Você esteve comigo quando eu caí (e foram várias vezes kkk) e me ajudou a levantar, sempre me incentivou a ser uma pessoa melhor, me irrita pra eu ir pra academia e pro pilates porque vai ser bom pra mim, me me incentivou a voltar pra terapia, é minha videomaker oficial (mesmo a gente quebrando o pau as vezes hehehe) São tantas coisas que não cabem num texto!", falou.

"Eu evoluí como pessoa porque tive você ali pra me dar a mão quando precisava, pra me falar com seu jeitinhooo paciente de que o mundo adulto não é um parque da Disney como eu achava kkkk mas sempre esteve pronta pra reconhecer meus méritos! Enfim Dé, se algum dia você sentir que não tem valor, saiba que aqui você tem uma fã! P.s: esse ano não vai ter muitos presentes, porque eu segui seu conselho e tô reduzindo gastos! Amo você", declarou-se.

Vale lembrar que o cantor Leonardo tem seis filhosPedro Leonardo é o mais velho e fruto do relacionamento de Leonardo com Maria Aparecida DantasMonyque é da relação do cantor com Sandra. Enquanto que Jéssica nasceu do namoro dele com Priscila Beatriz.

O cantor Zé Felipe é fruto do atual casamento de Leonardo com Poliana Rocha. Enquanto isso, Matheus Vargas nasceu da relação com Liz Vargas e veio ao mundo no mesmo ano que Zé Felipe. Por fim, o caçula João Guilherme nasceu da relação do cantor com Naira Ávila.

Filha de Leonardo, Monyque Isabella revela história de seu nome

A filha de Leonardo com a empresária Sandra Helena, Monyque Isabella, explicou como aconteceu a escolha de seu nome. Ao participar do Sabadou com Virginia, do SBT, ao lado de seus cinco irmãos, a agrônoma contou a história de como os pais colocaram seu nome ao nascer.

A herdeira número dois do sertanejo falou que a mãe ficou encarregada e optou apenas por "Isabela", sem o Monyque e os dois "Ls". Contudo, quem foi ao cartório registrá-la foi o cantor, que ao chegar ao local resolveu dar seu toque especial ao nome, o que causou uma encrenca.

"Minha mãe engravidou e ela falou para o meu pai, 'se for menina, eu escolho o nome. Se for menino, você escolhe'. Fez ultrassom, menina e ela escolheu Isabela. Perguntou: 'Pode ser?'. Ele disse: Perfeito. Fez o enxoval com Isabela em tudo. Nasci e o me pai foi sozinha me registrar. Era para ser Isabela Gonçalves Costa, mas ele colocou Monyque com Y e Isabella com dois L", disse ela para Virginia Fonseca e revelou de onde veio Monyque. Saiba tudo aqui!

Nataly Paschoal

