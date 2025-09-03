Viih Tube faz desabafo sincero sobre viagem com Eliezer sem os filhos

A influenciadora digital Viih Tube revelou como está se sentindo ao viajar pela primeira com Eliezer sem a presença dos filhos, Lua e Ravi

Viih Tube usou as redes sociais nesta quarta-feira, 3, para fazer um desabafo sobre sua primeira viagem com Eliezer sem a presença dos dois filhos, Lua, de dois anos, e Ravi, de nove meses.

A influenciadora digital compartilhou em seu perfil no Instagram um carrossel de fotos dos herdeiros e contou como está se sentindo ao deixar os filhos com a avó e as babás. Além disso, ela ressaltou a importância de aproveitar um momento apenas com o marido.

"Meus pequenos (sei que não vão ler, mas me conforta escrever) mamãe tá indo nesse momento fazer a primeira viagem com o papai sem vocês, depois de 2 anos. Confesso que achei que eu estaria com mais medo, por enquanto to leve, já deu tudo certo!", disse ela no começo do texto.

Apesar de já ter feito outras viagens sem os filhos, Viih contou que ficava mais tranquila por saber que Lua e Ravi estavam com Eliezer. "Pode parecer exagero pra quem vê de fora, mas tenho certeza que as mães vão entender esse sentimento doido, de querer aproveitar o casamento um pouco sem as crianças, mas, ao mesmo tempo, fica a preocupação de longe, mas eu achei que eu estaria mais ansiosa, ou com mais medo, sou muito grudada neles e to achando que to indo bem por ser a primeira vez longe deles por mais dias, sem ter o pai pra cuidar, porque toda vez que viajei a trabalho o Eli ficava com eles e eu ficava tranquila."

A influencer e ex-BBB ainda contou que deixou um caça tesouro para os filhos brincarem. "Mas vai ser bom demais também viajar um pouco! Vai ser muito legal os dias de vocês com a vovó, babás e o caça tesouro que a mamãe deixou pra vocês dois. Que Deus abençoe essa viagem e vocês em casa!", finalizou.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viih Tube (@viihtube)

Viih Tube revela dilema que está tendo com a filha

A influenciadora digital Viih Tube compartilhou uma nova fase que está enfrentando com a filha, Lua, de dois anos. Em sua rede social, a ex-BBB escreveu um texto contando que a pequena não está querendo usar roupas comuns que não sejam fantasias.

A empresária então comentou que já havia ouvido falar dessa fase com outras mães e que não encara esse novo dilema da garota como uma dificuldade. Viih Tube relatou que vê a fase como algo muito positivo para o crescimento e construção de personalidade de sua primogênita.

"Minha filha entrou em uma fase que só quer vestir roupas de princesa, tem 20 dias que ela não coloca nenhuma roupa que não seja de princesa. Eu me lembro que outras mães me avisavam que essa fase chegaria e todas falando 'você vai ver como é difícil, seu filho querendo ir no shopping de fantasia'. Enquanto eu estou achando a fase mais linda da infância, ela criando próprios gostos e personalidade", falou.

"Não acho que existe certo e errado, existem pais que vão criar seus filhos para aprenderem desde já que existem lugares que não dá para ir de Branca de Neve e outros pais que vão permitir que seus filhos vão coo quiserem ir. Lembro como minha mãe me deu essa liberdade e como ajudou a me tornar uma menina criativa e sem medo e vergonha nenhuma de ser como é. 'Mas e no frio, Viih, como você faz?'. Eu compro uma blusa de frio da Branca de Neve, deixo eu e ela felizes. É lindo ver você sendo criança minha filha, amando suas princesas favoritas e criando lindas memórias!", disse sobre como contorna a situação.

Leia também:Viih Tube prova roupas antigas e revela novo tamanho de manequim após perder 20kg