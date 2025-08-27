CARAS Brasil
  2. Viih Tube prova roupas antigas e revela novo tamanho de manequim após perder 20kg
Beleza / Emagrecimento

Viih Tube prova roupas antigas e revela novo tamanho de manequim após perder 20kg

A influenciadora digital Viih Tube usou as redes sociais para compartilhar um vídeo experimentando roupas que vestia antes de emagrecer

Juliana Dracz
por Juliana Dracz

Publicado em 27/08/2025, às 14h41

Viih Tube
Viih Tube - Foto: Reprodução/Instagram

A influenciadora digital Viih Tube usou as redes sociais nesta quarta-feira, 27, para compartilhar um vídeo experimentando roupas que vestia antes de mudar seus hábitos e realizar uma série de procedimentos cirúrgicos em junho deste ano. Na publicação, ela revelou que chegou a usar calças tamanho 46, mas atualmente já compra peças no número 38.

"Estou provando minhas roupas após perder 15 kg, mais lipo e abdominoplastia. Eu sei que eu preciso ajustar, então foi por isso que tive que provar todas para poder ajustar, e eu fiquei chocada como fez diferença mesmo", disse ela ao compartilhar sua experiência.

E seguiu falando sobre a mudança em seu tamanho de roupa. "Algumas calças são 44, outras 46 e algumas 42, depende da marca, do tamanho, mas as que eu tô comprando agora são 38, então fez bastante diferença."

Em seguida, compartilhou que perdeu algumas peças. "Tem algumas que não vai dar nem para salvar ajustando, porque os bolsos juntam atrás, e algumas deram certo. Está vendo? Algumas ficaram boas assim, não vai precisar de tanto ajuste não."

E desabafou: "Mas com certeza essa parte é muito satisfatória, porque eu sei que fiz cirurgia, mas antes disso eu tive muita disciplina, né? Mudei meu comportamento mesmo: alimentação, treino, minha rotina... Então é muito, muito bom chegar nos resultados que eu queria, e eu estou bem feliz"

Por fim, declarou: "E foi bem legal esse momento de ajustar as roupas, porque eu amo todas e não vou comprar armário novo não, gente. Eu vou ajustar tudo, sim, e me deixa! No total perdi mais ou menos uns 20 quilos, contando antes e depois da cirurgia também. E o meu peito diminuiu, né? Então também fez bastante diferença."

Cirurgias realizadas por Viih Tube

Entre as intervenções, ela passou por uma abdominoplastia para remover o excesso de pele na região da barriga. Além disso, realizou lipoaspiração nas costas e nos braços e corrigiu uma hérnia umbilical, que havia surgido após a gestação de Ravi. Outra cirurgia realizada foi a redução de diástase, condição em que há a separação dos músculos abdominais, que no caso de Viih estava em 4 centímetros. Por fim, Viih também optou por uma troca de prótese de silicone, substituindo a antiga, de 350 ml, por uma menor, de 250 ml.

Juliana Dracz

 Juliana Dracz é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, já passou por sites como Observatório da TV e Leo Dias. Escreve sobre novelas, celebridades e TV.

