  1. Bebê
  2. Viih Tube mostra as fotos da festa de mesversário de Ravi: 'Nosso maior guerreiro'
Bebê / 9 meses

Viih Tube mostra as fotos da festa de mesversário de Ravi: 'Nosso maior guerreiro'

A influenciadora digital Viih Tube encantou ao mostrar a festa temática de mesversário de Ravi, seu filho com o ex-BBB Eliezer

Daniela Santos
por Daniela Santos
[email protected]

Publicado em 12/08/2025, às 13h05

Viih Tube mostra festa temática do filho
Viih Tube mostra festa temática do filho - Foto: Reprodução/Instagram

Viih Tube usou as redes sociais na tarde desta terça-feira, 12, para abrir o álbum de fotos da festa temática de mesversário do filho caçula, Ravi, fruto de seu casamento com Eliezer.

Para comemorar o nono mês de vida do herdeiro, o casal preparou uma festa com o tema os 'Vingadores', da Marvel. O evento foi decorado com várias bexigas nas cores vermelho, azul e branco, e com os personagens, e contou com um bolo e doces personalizados. 

Toda família surgiu fantasiada como os super-heróis. Ravi roubou a cena ao surgir de Homem-Aranha, enquanto Lua, de dois anos, foi de Capitã Marvel. Já Viih optou pela fantasia de Viúva Negra e Eliezer de Thor. "Vingadores em ação para comemorar os 9 meses do nosso maior guerreiro e o mais amado por todos: homem aranha", escreveu a famosa ao mostrar os registros. 

A celebração encantou os internautas. "Parabéns, príncipe", disse uma seguidora. "Que príncipe lindo! E princesa também", escreveu outra. "Que lindezas. Deus os abençoe", escreveu outra."Família abençoada por Deus", falou uma fã. 

Viih Tube revelou que precisou usar um 'truque' para que primogênita aceitasse usar a fantasia de super-herói. "Tem que falar que é a Princesa Marvel. Não pode falar que não é uma princesa para a Lua senão ela disse que não vestia (risos). Patricinha no último", disse a mamãe.

Ela ainda usou outra estratégia para fazer Lua interagir para as fotos. "No off falei para ela fingir que era a 'Frozen' jogando gelo para ela topar. Não gosta de super-herói de jeito nenhum, fala que não gosta de briga."

Confira: 

Viih Tube expõe dilemas nos preparativos do casamento com Eliezer

A influenciadora digital Viih Tube usou as redes sociais para atualizar os internautas sobre os preparativos para oficializar o casamento com o influenciador Eliezer. Em um vídeo compartilhado, a ex-BBB contou que está confusa com alguns aspectos da cerimônia, incluindo padrinhos da cerimônia, lista de convidados e local da festa. 

Segundo ela, durante uma conversa com a cunhada, a tia e uma amiga, percebeu que tem ideias um pouco diferentes e que algumas pessoas podem não gostar de certos aspectos da celebração. "Eu vou me casar e eu já tô sentindo que eu vou passar algumas raivas porque eu quero fazer alguma coisa do meu jeito. E mal começou, eu já sei que as pessoas não vão gostar. [...] Comecei a conversar sobre como organizar, e algumas ideias minhas, elas ficaram assim: 'Isso não faz sentido.' Aí eu pensei: 'É o meu casamento!", declarou ela.

Sobre os padrinhos, ela contou que não pensa em convidar namorados das amigas que não possuem tanta intimidade com o casal. "Pra mim, os padrinhos são pessoas que apoiam o relacionamento, que conhecem o casal, que, na minha visão, tem valores parecidos ou semelhantes com você e seu marido. Só que tem algumas coisas que, por exemplo, eu tenho várias pessoas que eu quero chamar, mas que o namorado eu não conheço. Então, eu sou obrigada a colocar aquela madrinha com aquele namorado? "Eu queria fazer as minhas madrinhas entrando sozinhas. Porque tá tudo encalhada. Só que tem as casadas. Então, elas entram sozinhas primeiro, depois entram os casais. Será que o povo vai entender que é tudo a mesma coisa?", questionou ela, na dúvida. Saiba mais!

Leia também:Viih Tube se emociona com surpresa da família após viagem de trabalho

Daniela Santos

Daniela Santos é repórter do site CARAS. Formada em jornalismo pela FIAM FAAM, atua na área de celebridades e TV desde 2018

fantasiaMesversárioRaviViih TubeEliezer
Eliezer Eliezer  Viih Tube Viih Tube   

