Viih Tube revela dilema que está tendo com a filha: 'Não coloca'

Mãe de Lua, de dois anos, Viih Tube revela nova fase que está enfrentando com a filha e como está fazendo para contornar a situação

A influenciadora digital Viih Tube compartilhou uma nova fase que está enfrentando com a filha, Lua, de dois anos. Em sua rede social, a ex-BBB escreveu um texto contando que a pequena não está querendo usar roupas comuns que não sejam fantasias.

A empresária então comentou que já havia ouvido falar dessa fase com outras mães e que não encara esse novo dilema da garota como uma dificuldade. Viih Tube relatou que vê a fase como algo muito positivo para o crescimento e construção de personalidade de sua primogênita.

"Minha filha entrou em uma fase que só quer vestir roupas de princesa, tem 20 dias que ela não coloca nenhuma roupa que não seja de princesa. Eu me lembro que outras mães me avisavam que essa fase chegaria e todas falando 'você vai ver como é difícil, seu filho querendo ir no shopping de fantasia'. Enquanto eu estou achando a fase mais linda da infância, ela criando próprios gostos e personalidade", falou.

"Não acho que existe certo e errado, existem pais que vão criar seus filhos para aprenderem desde já que existem lugares que não dá para ir de Branca de Neve e outros pais que vão permitir que seus filhos vão coo quiserem ir. Lembro como minha mãe me deu essa liberdade e como ajudou a me tornar uma menina criativa e sem medo e vergonha nenhuma de ser como é. 'Mas e no frio, Viih, como você faz?'. Eu compro uma blusa de frio da Branca de Neve, deixo eu e ela felizes. É lindo ver você sendo criança minha filha, amando suas princesas favoritas e criando lindas memórias!", disse sobre como contorna a situação.

Ainda nos últimos dias, Viih Tube compartilhou um vídeo sobre sua nova fase como mãe e mulher. Após passar por algumas cirurgias, ela revelou que está se redescobrindo e impressionou ao mostrar a cinturinha que está.

Viih Tube sobre dilema com a filha Lua - Foto: Reprodução/Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viih Tube (@viihtube)

Cirurgias realizadas por Viih Tube

Entre as intervenções, ela passou por uma abdominoplastia para remover o excesso de pele na região da barriga. Além disso, realizou lipoaspiração nas costas e nos braços e corrigiu uma hérnia umbilical, que havia surgido após a gestação de Ravi. Outra cirurgia realizada foi a redução de diástase, condição em que há a separação dos músculos abdominais, que no caso de Viih estava em 4 centímetros. Por fim, Viih também optou por uma troca de prótese de silicone, substituindo a antiga, de 350 ml, por uma menor, de 250 ml.

Leia também: Médico explica combo de cirurgias de Viih Tube: 'Exige planejamento rigoroso'