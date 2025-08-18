CARAS Brasil
Os aeroloooks de Sasha Meneghel e João Lucas; veja fotos

Flagrados no aeroporto Santos Dumont, do Rio de Janeiro, Sasha Meneghel e João Lucas optaram por combinar os trajes durante o voo

Giovanna F Campos sob a supervisão de Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 18/08/2025, às 16h34

Sasha Meneghel e João Lucas
Sasha Meneghel e João Lucas - Fotos: Anna Giullia/ AgNews

Nesta segunda-feira, 18, a modelo Sasha Meneghel e João Lucas, seu marido, embarcaram no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. O que chamou a atenção, além da companhia do animal de estimação, foi a escolha dos trajes do casal.

Os dois optaram por uma escolha de looks casuais, mas que não deixaram de ser estilosos. Ambos com calças jeans e camisetas de cores neutras, João e Sasha foram flagrados combinando as vestes.

Sasha Meneghel e João Lucas Fotos: Anna Giullia
Sasha Meneghel e João Lucas Fotos: Anna Giullia/ AgNews

Os artistas carregavam bolsas pretas e utilizavam bonés estilosos, além de óculos escuros. A companhia de Bela, cadela da raça goldendoodle, também atraiu olhares para o casal.

Sasha Meneghel e João Lucas Fotos: Anna Giullia
Sasha Meneghel e João Lucas Fotos: Anna Giullia/ AgNews

Sasha Meneghel recebe críticas sobre seu corpo

Na última sexta-feira, 15, Sasha Meneghel publicou em suas redes sociais uma foto do look que utilizou na festa de 30 anos da atriz Bruna Marquezine. A escolha da roupa e o corpo da empresária chamaram a atenção de seus seguidores, que logo comentaram sobre.

Mulher de Deus, compra um sustagen”, disse um internauta nos comentários da publicação, sobre a filha de Xuxa aparentar estar magra demais.

O nome da modelo foi um dos mais comentados do X, antigo Twitter, no último fim de semana. “Vão tomar no ** vocês que falando corpo dos outros… Gata para caralh*, feliz, gostosa e saudável”, escreveu João Lucas em reação a repercussão do assunto, saindo em defesa da esposa.

O comentário do marido de Sasha ganhou forte apoio de diversos usuários na internet, que apontaram e elogiaram a forma como o cantor defendeu a esposa.

João Lucas relembra momento com Sasha

Em entrevista a CARAS TV, João Lucas, cantor e marido de Sasha Meneghel, revelou detalhes de sua trajetória artística. Além disso, ele comentou uma memória marcante com a modelo.

Estrelas é uma música inspirada em um dia lindo que eu tive com a Sasha, em Fernando de Noronha, foi a primeira vez que eu fui para lá e eu fui com ela. A gente passou o dia inteiro na praia e depois continuamos ainda de noite e a gente contando as estrelas no céu. Eu me inspirei nisso. Tem várias músicas inspiradas nela e no nosso relacionamento”, comentou o artista ao falar sobre uma das faixas de seu novo álbum.

Leia também: Xuxa e Luciano Szafir prestigiam o show do genro, João Lucas

Giovanna F Campos é estudante de jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, apaixonada por entretenimento e literatura.

