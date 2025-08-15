CARAS Brasil
Busca
  1. Atualidades
  João Lucas revela memória com Sasha: 'Um dia lindo que eu tive'
Atualidades / APAIXONADOS

João Lucas revela memória com Sasha: 'Um dia lindo que eu tive'

Em entrevista exclusiva à CARAS TV, o cantor João Lucas faz confissão sobre carreira e abre o coração ao falar do casamento com Sasha Meneghel

Fabricio Pellegrino e Pietra Mesquita
por Fabricio Pellegrino e Pietra Mesquita
[email protected]

Publicado em 15/08/2025, às 20h39

João Lucas destaca sua viagem para Fernando de Noronha com Sasha - Foto: Reprodução/CARAS TV
João Lucas destaca sua viagem para Fernando de Noronha com Sasha - Foto: Reprodução/CARAS TV

João Lucas (26) sabe como guiar sua carreira. O artista, que iniciou os trabalhos musicais no gospel há mais de cinco anos, chegou ao pop em 2023, lançou seu primeiro álbum no ano seguinte e, agora, está em turnê pelo país. Em entrevista à CARAS TV, ele fala sobre trajetória artística e casamento.

Ele não esconde de ninguém sua paixão pela esposa Sasha Meneghel(27). No mês de maio, o casal usou as redes sociais para comemorar o aniversário de casamento. João Lucas afirmou que grande parte das músicas de seu novo disco são sobre a companheira, mencionando a faixa Estrelas, que foi baseada em uma memória do cantor com a esposa.

"Estrelas é uma música inspirada em um dia lindo que eu tive com a Sasha, em Fernando de Noronha, foi a primeira vez que eu fui para lá e eu fui com ela. A gente passou o dia inteiro na praia e depois continuamos ainda de noite e a gente contando as estrelas no céu. Eu me inspirei nisso. Tem várias músicas inspiradas nela e no nosso relacionamento", declara. 

Um sonho 

Durante a entrevista, João pontuou que sonha muito com a possibilidade de ser pai e isto entra em sua vida até mesmo de forma inconsciente. Ele reforçou que o maior desejo fora do âmbito profissional é aumentar a família com Sasha.

"Sonho muito em ser pai, tenho muito essa vontade. Até dormindo, sonho com filho. É meu, como da Sasha também. A gente tem isso num lugar muito especial da nossa família."

'É uma questão de melhor tempo'

O cantor também fez questão de dizer que o momento perfeito para a gravidez acontecer também depende de Sasha. João aproveitou para destacar a admiração que sente pela esposa e pela forma como ela cuida da marca de roupas dela, a Mondepars.

"É uma questão de melhor tempo e momento também para ela, afinal de contas, ela que vai gerar, então ela que vai ter a gestação e é uma decisão muito importante. Ela está num momento da carreira dela de muito trabalho e é uma pessoa muito mão na massa, sai cedo, volta tarde, desenha todos os dias", finaliza o cantor João Lucas. 

CONFIRA ENTREVISTA EXCLUSIVA DE JOÃO LUCAS À CARAS TV NA ÍNTEGRA:

CONFIRA CHAMADA DA ENTREVISTA EXCLUSIVA DE JOÃO LUCAS À CARAS TV:

Fabricio Pellegrino e Pietra Mesquita

Fabricio Pellegrino é editor-chefe da revista Caras impressa e da revista Contigo! digital, além de apresentar os podcasts das duas marcas. Formado em jornalismo, já editou as publicações AnaMaria e Viva! Mais e passou, entre outros veículos, pela Editora Abril e pela TV Bandeirantes.

