João Lucas revela memória com Sasha: 'Um dia lindo que eu tive'

João Lucas (26) sabe como guiar sua carreira. O artista, que iniciou os trabalhos musicais no gospel há mais de cinco anos, chegou ao pop em 2023, lançou seu primeiro álbum no ano seguinte e, agora, está em turnê pelo país. Em entrevista à CARAS TV, ele fala sobre trajetória artística e casamento.

Ele não esconde de ninguém sua paixão pela esposa Sasha Meneghel(27). No mês de maio, o casal usou as redes sociais para comemorar o aniversário de casamento. João Lucas afirmou que grande parte das músicas de seu novo disco são sobre a companheira, mencionando a faixa Estrelas, que foi baseada em uma memória do cantor com a esposa.

"Estrelas é uma música inspirada em um dia lindo que eu tive com a Sasha, em Fernando de Noronha, foi a primeira vez que eu fui para lá e eu fui com ela. A gente passou o dia inteiro na praia e depois continuamos ainda de noite e a gente contando as estrelas no céu. Eu me inspirei nisso. Tem várias músicas inspiradas nela e no nosso relacionamento", declara.

Um sonho

Durante a entrevista, João pontuou que sonha muito com a possibilidade de ser pai e isto entra em sua vida até mesmo de forma inconsciente. Ele reforçou que o maior desejo fora do âmbito profissional é aumentar a família com Sasha.

"Sonho muito em ser pai, tenho muito essa vontade. Até dormindo, sonho com filho. É meu, como da Sasha também. A gente tem isso num lugar muito especial da nossa família."

'É uma questão de melhor tempo'

O cantor também fez questão de dizer que o momento perfeito para a gravidez acontecer também depende de Sasha. João aproveitou para destacar a admiração que sente pela esposa e pela forma como ela cuida da marca de roupas dela, a Mondepars.

"É uma questão de melhor tempo e momento também para ela, afinal de contas, ela que vai gerar, então ela que vai ter a gestação e é uma decisão muito importante. Ela está num momento da carreira dela de muito trabalho e é uma pessoa muito mão na massa, sai cedo, volta tarde, desenha todos os dias", finaliza o cantor João Lucas.

