Xuxa e Luciano Szafir prestigiam o show do genro, João Lucas

O cantor João Lucas fez o primeiro show da turnê João Lucas - Ao Vivo na noite desta sexta-feira, 1º, em São Paulo e contou com a presença de famosos na plateia. Entre os convidados estavam os sogros dele, Xuxa Meneghel e Luciano Szafir.

Xuxa chegou ao evento acompanhada de sua filha, Sasha Meneghel, que é a esposa de João Lucas. Por sua vez, Luciano foi ao evento com sua esposa, Luhanna Melloni, e os dois filhos mais novos, David e Mikael.

A turnê do artista ainda passará por Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Curitiba no mês de agosto.

Sasha Meneghel e Xuxa - Foto: Edu Araujo / AgNews

Luciano Szafir e família - Foto: Edu Araujo / AgNews

João Lucas - Foto: Edu Araujo / AgNews

Sasha Meneghel - Foto: Edu Araujo / AgNews

João Lucas já falou sobre cancelamento de show no nordeste

O cantor João Lucas, que é marido de Sasha Meneghel, revelou o verdadeiro motivo para ter cancelado o show que aconteceria em Fortaleza durante sua nova turnê. Em entrevista na TV CARAS, ele contou que foi alvo de boatos de que o cancelamento teria sido em decorrência da baixa venda de ingressos, mas este não foi o motivo.

O artista revelou que precisou cancelar o show por causa dos custos e da logística para levar o show para Fortaleza. Ele contou que neste momento não seria possível levar a mesma estrutura do show que vai fazer no sudeste para o nordeste. Assim, ele optou por cancelar.

"Saiu uma fofoca. Uma matéria dizendo que eu cancelei o show de Fortaleza por falta de demanda. E aí, na hora, eu falei assim: ‘Cara, ninguém nunca procurou minha assessoria de imprensa nem me procurou para perguntar se isso é verdade’. O que é verdade é o que eu disse. E eu não acho justo levar para o público de Fortaleza um show diferente do que eu vou levar para o de São Paulo, Rio de Janeiro ou Curitiba, que são lugares próximos, onde eu consigo fazer essas viagens com menos custo, vamos dizer assim. Eu falei para minha equipe que quero ir quando eu puder ir, com o show que vou fazer, e que esse show seja o mesmo para todo mundo que vai sentar e me assistir. Foi daí que veio a decisão. E eu entendo que isso atrai comentários, né?", disse ele.

E completou: "Engaja e faz parte, acho que isso faz parte da vida pública, eu não refuto isso. Mas a mentira, gente, eu não vou mentir, eu não tenho por que mentir. Eu poderia falar: ‘Olha, gente, de fato, está sendo um fracasso, eu vou cancelar e a gente volta quando tiver uma audiência’. E não foi esse o motivo do cancelamento, entendeu?".

Você sabia? João Lucas quer ter filhos com Sasha

O cantor João Lucasesteve no estúdio da TV CARAS e revelou qual seria seu sonho para além da carreira artística. Ele reforçou que o maior desejo fora deste âmbito é aumentar a sua família com Sasha Meneghel e pontuou que é "uma questão de tempo e de momento".

Durante a entrevista, João pontuou que sonha muito com a possibilidade de ser pai e isto entra em sua vida até mesmo de forma inconsciente. Ele contou: "Sonho muito em ser pai, tenho muito essa vontade. Até dormindo, sonho com filho. É meu, como da Sasha também. A gente tem isso num lugar muito especial da nossa família."

O cantor também fez questão de dizer que o momento perfeito para a gravidez acontecer também depende de Sasha. João aproveitou para destacar a admiração que sente pela esposa e pela forma como ela cuida da marca de roupas dela, a Mondepars: "É uma questão de melhor tempo e momento também para ela, afinal de contas, ela que vai gerar, então ela que vai ter a gestação e é uma decisão muito importante. Ela está num momento da carreira dela de muito trabalho e ela é uma pessoa muito mão na massa, sai cedo, volta tarde, desenha todos os dias."

