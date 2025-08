Ticiane Pinheiro leva a filha para visitar César Tralli na Globo

Apresentadora da Record TV, Ticiane Pinheiro leva a filha caçula, Manuella, para ver César Tralli na Globo e registra momento

A apresentadora Ticiane Pinheiro compartilhou um momento especial com a filha caçula, Manuella Pinheiro Tralli. Nesta segunda-feira, 04, a famosa foi com a herdeira na Globo ver César Tralli e registrou a visita com um clique.

A pequena então posou em uma estátua do logo da emissora. Usando um look fofo e elegante, composto por vestido, meia calça, sapatilha e até bolsa, a filha dos jornalistas esbanjou todo seu charme.

"Visitando o papai com a Manu", escreveu Ticiane Pinheiro ao fazer a foto da menina no local de trabalho do pai.

Ainda nos últimos dias, César Tralli celebrou uma conquista de Manuella. A garota aprendeu a andar de bicicleta sem as rodinhas de apoio. "Pensa num pai feliz! Você se lembra quando aprendeu a andar de bicicleta? Sem rodinhas? Olha que momento mágico! E assim minha vida vai ganhando muito mais propósito e sentido… Haja fôlego, papai!", escreveu o jornalista na legenda da publicação.

Ticiane Pinheiro mostra Manuella visitando o trabalho de César Tralli - Foto: Reprodução/Instagram

Relacionamento de César Tralli e Ticiane Pinheiro

Fevereiro de 2014: César Tralli e Ticiane Pinheiro começam a namorar após se conhecerem em um salão de beleza.

2015 (Primeiro término e reconciliação): O casal passa por um término temporário, pois Ticiane queria casamento e filhos, enquanto Tralli não compartilhava dos mesmos planos. 7 meses depois, Tralli procurou Ticiane e a reconquistou, expressando seu desejo de formar uma família com ela.

2017 (Noivado e casamento): César Tralli e Ticiane Pinheiro se casam em uma cerimônia íntima em Campos do Jordão, com padrinhos como Ana Hickmann e Ricardo Almeida.

Julho de 2019: O casal celebra a chegada da filha, Manuella, completando ainda mais sua felicidade.

Fevereiro de 2024: Ticiane e Tralli comemoram 10 anos de união, reafirmando seu amor e cumplicidade.

Personalidades complementares: Ticiane é mais descontraída, enquanto César é mais organizado, mas ambos equilibram suas diferenças e vivem uma relação harmônica. O casal divide sua agenda profissional com a vida familiar e demonstra como o amor e a dedicação ao outro podem superar obstáculos.

César Tralli celebra aniversário de Rafaella Justus e revela apelido carinhoso

O apresentador César Tralli não deixou de comemorar o aniversário de Rafaella Justus. O jornalista fez uma homenagem para a enteada, que completou 16 anos e que lhe despertou a vontade de ser pai.

Para quem não sabe, o comunicador não queria ter herdeiros até conhecer a filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus. Ao conviver com a pequena durante algum tempo, o global acabou percebendo que gostaria de ser pai e foi então que reatou o relacionamento com a amada, subindo ao altar e tendo Manuella Pinheiro Tralli.

Relembrando uma foto da grande festa de 15 anos da jovem, César Tralli fez a declaração e usou o apelido carinhoso "bis", de biscoito, palavra que usam para apelidar a família deles. "Te amo, bis! Saudade. Aproveite muito esta semana tão especial do seu niver", desejou.

Leia também:Ticiane Pinheiro divide momento especial com o sogro, pai de César Tralli