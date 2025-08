César Tralli vibra com conquista da filha: 'Pensa num pai feliz!'

O jornalista César Tralli encantou ao compartilhar um vídeo de sua filha, Manuella, andando de bicicleta sem as rodinhas; confira!

César Tralli usou as redes sociais na tarde deste sábado, 2, para dividir uma conquista especial de sua filha, Manuella, que está com seis anos. O apresentador do Jornal Hoje, da TV Globo, mostrou que a herdeira, fruto de seu casamento com a apresentadora Ticiane Pinheiro, aprendeu a andar de bicicleta sem as rodinhas de apoio.

No vídeo postado no feed do Instagram, Tralli aparece com Manuella em um parque. A menina vai pedalando enquanto o papai coruja vibra com o fato dela ter aprendido a andar de bicicleta, mas em determinado momento ele precisou correr para alcançá-la. "A felicidade do pai. A felicidade do pai de ver essa menininha pedalando sem rodinha, ah, filha. Boa, filha. Vamos correr para acompanhar. Corre para acompanhar. Corre para acompanhar. Não corre muito não. Espera eu aí. Freia. Vai devagar", diz ele na gravação.

"Pensa num pai feliz! Você se lembra quando aprendeu a andar de bicicleta? Sem rodinhas? Olha que momento mágico! E assim minha vida vai ganhando muito mais propósito e sentido… Haja fôlego, papai!", escreveu o jornalista na legenda da publicação.

Manuella completou seis anos no dia 12 de julho. Na ocasião, César Tralli postou um vídeo abraçado com a aniversariante e a parabenizou. "Eu te amo, eu te amo, parabéns! Parabéns, Manuella! Viva essa menininha linda que eu amo. Te amo, minha filha! Feliz aniversário, meu amor", disse ele, enchendo a filha de beijos.

Na legenda da postagem, o comunicador se mostrou grato por poder viver a paternidade: "Hoje é dia de festa! De muito amor envolvido. De aprendizados e pura gratidão. Agradeço infinitamente ao Papai do Céu por ter me dado o dom da paternidade. Eu amo ser pai. E não tem nada mais delicioso do que olhar pra minha filha e dizer nos olhos dela: eu te amo", escreveu ele.

Confira:

Relacionamento de César Tralli e Ticiane Pinheiro

Fevereiro de 2014: César Tralli e Ticiane Pinheiro começam a namorar após se conhecerem em um salão de beleza.

2015 (Primeiro término e reconciliação): O casal passa por um término temporário, pois Ticiane queria casamento e filhos, enquanto Tralli não compartilhava dos mesmos planos. 7 meses depois, Tralli procurou Ticiane e a reconquistou, expressando seu desejo de formar uma família com ela.

7 meses depois, Tralli procurou Ticiane e a reconquistou, expressando seu desejo de formar uma família com ela. 2017 (Noivado e casamento): César Tralli e Ticiane Pinheiro se casam em uma cerimônia íntima em Campos do Jordão, com padrinhos como Ana Hickmann e Ricardo Almeida.

Julho de 2019: O casal celebra a chegada da filha, Manuella, completando ainda mais sua felicidade.

Fevereiro de 2024: Ticiane e Tralli comemoram 10 anos de união, reafirmando seu amor e cumplicidade.

Personalidades complementares: Ticiane é mais descontraída, enquanto César é mais organizado, mas ambos equilibram suas diferenças e vivem uma relação harmônica. O casal divide sua agenda profissional com a vida familiar e demonstra como o amor e a dedicação ao outro podem superar obstáculos.

César Tralli celebra aniversário de Rafaella Justus e revela apelido carinhoso

O apresentador César Tralli não deixou de comemorar o aniversário de Rafaella Justus. O jornalista fez uma homenagem para a enteada, que completou 16 anos e que lhe despertou a vontade de ser pai.

Para quem não sabe, o comunicador não queria ter herdeiros até conhecer a filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus. Ao conviver com a pequena durante algum tempo, o global acabou percebendo que gostaria de ser pai e foi então que reatou o relacionamento com a amada, subindo ao altar e tendo Manuella Pinheiro Tralli.

Relembrando uma foto da grande festa de 15 anos da jovem, César Tralli fez a declaração e usou o apelido carinhoso "bis", de biscoito, palavra que usam para apelidar a família deles. "Te amo, bis! Saudade. Aproveite muito esta semana tão especial do seu niver", desejou.

