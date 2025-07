Ticiane Pinheiro divide momento especial com o sogro, pai de César Tralli

Dia em família! A apresentadora Ticiane Pinheiro compartilhou fotos da visita especial do pai de César Tralli: 'Sogrinho em casa'

Ticiane Pinheiro aproveitou a tarde de quarta-feira, 30, em ótima companhia! Em suas redes sociais, a apresentadora do 'Hoje em Dia', da Record TV, revelou que recebeu uma visita para lá de especial do sogro, César, pai do jornalista César Tralli.

A comunicadora publicou alguns registros do dia em família e mostrou a mesa caprichada do almoço. Em uma das imagens, também é possível notar a presença da pequena Manuella, filha de Tici e Tralli, junto com outra criança.

Além da refeição, Ticiane Pinheiro ainda dividiu uma cerveja com o pai de César Tralli: " Sogrinho em casa! ", escreveu a apresentadora na legenda do clique ao lado do sogro. Discreto, o pai do jornalista da TV Globo costuma fazer raras aparições nas redes sociais dos familiares.

Recentemente, o âncora do 'Jornal Hoje' publicou uma foto da comemoração intimista do aniversário de 82 anos do patriarca. Na imagem, César Tralli aparece ao lado do pai e do irmão, Frederico Tralli. Na ocasião, Ticiane Pinheiro também publicou uma homenagem ao sogro.

Confira as fotos de Ticiane Pinheiro com o sogro:

Ticiane Pinheiro posa com o sogro, César - Reprodução/Instagram

César Tralli celebra 16 anos da enteada, Rafaella Justus

O apresentador César Tralli não deixou de comemorar o aniversário de Rafaella Justus. No início desta semana, o jornalista fez uma homenagem para a enteada, que completou 16 anos e que lhe despertou a vontade de ser pai.

Para quem não sabe, o comunicador não queria ter herdeiros até conhecer a filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus. Ao conviver com a pequena durante algum tempo, o global acabou percebendo que gostaria de ser pai e foi então que reatou o relacionamento com a amada, subindo ao altar e tendo Manuella Pinheiro Tralli.

Relembrando uma foto da grande festa de 15 anos da jovem, César Tralli fez a declaração e usou o apelido carinhoso "bis", de biscoito, palavra que usam para apelidar a família deles; confira a homenagem do jornalista para Rafa Justus!

