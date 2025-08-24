CARAS Brasil
Ticiane Pinheiro exibe fotos inéditas com o irmão caçula: 'Lindão'

A apresentadora Ticiane Pinheiro usou as redes sociais neste sábado, 23, para compartilhar um momento especial em família

Publicado em 24/08/2025, às 10h34

Ticiane Pinheiro - Foto: Reprodução/Instagram

A apresentadora Ticiane Pinheiro usou as redes sociais neste sábado, 23, para compartilhar um momento especial em família. Ela publicou novas fotos ao lado do irmão, Fernando Pinheiro Jr., e do pai, o engenheiro Fernando Pinheiro das Dores.

Ao mostrar registros de um churrasco em família, a apresentadora mostrou Fernando ao lado da nova integrante da família, a cachorrinha Nutella. "Meu irmão lindão". Em seguida, registrou que jogou futebol com os familiares e, depois da partida, ela completou: "Meu irmão campeão".

Em abril, Ticiane Pinheiro usou as redes sociais para prestar uma homenagem para o caçula da família no dia em que ele completou mais um ano de vida. "Aniversário do meu irmão tão amado @fefepinheirojr!! Pensa em um menino puro, carinhoso, que ama futebol, super esportista e que ajuda a todos. Ele tem o dom de nos fazer sentir a irmã mais linda do mundo porque ele repete isso para todas, rs! Ele tem sempre uma palavra para levantar o nosso astral e quando você pede um conselho para ele , ele é direto e tem a melhor resposta!", escreveu Ticiane no começo da homenagem. 

Em seguida, a mulher do jornalista César Tralli se declarou para o irmão. "Te amo Fefê! Viva você! Espero que a mamãe leia esse texto para você e que você guarde sempre no coração. Você é o nosso campeão e o melhor irmão do MUNDO! Saúde, amor e felicidades sempre!! Estarei sempre aqui para o que precisar", finalizou. 

Quem são os irmãos de Ticiane Pinheiro?

A musa Helô Pinheiro é a eterna Garota de Ipanema e construiu uma linda família ao longo de sua vida. Ela é a esposa do engenheiro Fernando Mendes Pinheiro desde 1966. Eles subiram ao altar quando ela tinha apenas 21 anos de idade. Juntos, eles tiveram quatro filhos: Kiki PinheiroJô PinheiroTiciane Pinheiro e Fernando Pinheiro Junior.

Kiki Pinheiro, a filha mais velha do casal, é influenciadora digital e comanda um brechó. A segunda filha, Jô Pinheiro, também atua como influenciadora e costuma compartilhar momentos em família nas redes sociais. Já Ticiane Pinheiro, a terceira filha, integra o time de apresentadores do Hoje em Dia, da Record TV. O caçula, Fernando Pinheiro Junior, é mais discreto nas redes sociais.

 Juliana Dracz é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, já passou por sites como Observatório da TV e Leo Dias. Escreve sobre novelas, celebridades e TV.

