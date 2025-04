Ticiane Pinheiro presta bela homenagem no aniversário do irmão: 'Nosso campeão'

A apresentadora Ticiane Pinheiro abriu o álbum de fotos da festa do aniversário do irmão, Fernando Pinheiro Jr, e escreveu uma bela mensagem

Ticiane Pinheiro usou as redes sociais para prestar uma homenagem para seu irmão, Fernando Pinheiro Jr, que completou mais um ano de vida nesta segunda-feira, 28.

Em seu perfil oficial, a apresentadora compartilhou algumas fotos da comemoração do aniversário do rapaz, que contou com a presença dos pais, Helô Pinheiro e Fernando Pinheiro, das irmãs, Kiki Pinheiro e Jô Pinheiro, e outros familiares, e celebrou a data especial.

"Aniversário do meu irmão tão amado @fefepinheirojr!! Pensa em um menino puro, carinhoso, que ama futebol, super esportista e que ajuda a todos. Ele tem o dom de nos fazer sentir a irmã mais linda do mundo porque ele repete isso para todas, rs! Ele tem sempre uma palavra para levantar o nosso astral e quando você pede um conselho para ele , ele é direto e tem a melhor resposta!", escreveu Ticiane no começo da homenagem.

Em seguida, a mulher do jornalista César Tralli se declarou para o irmão. "Te amo Fefê! Viva você! Espero que a mamãe leia esse texto para você e que você guarde sempre no coração. Você é o nosso campeão e o melhor irmão do MUNDO! Saúde, amor e felicidades sempre!! Estarei sempre aqui para o que precisar", finalizou.

Confira:

Quem são os filhos de Helô Pinheiro?

A musa Helô Pinheiro, a eterna Garota de Ipanema, construiu uma linda família ao longo de sua vida. Casada com do engenheiro Fernando Mendes Pinheiro desde 1966, e os dois subiram ao altar quando ela tinha apenas 21 anos de idade. Juntos, eles tiveram quatro filhos: Kiki Pinheiro, Jô Pinheiro, Ticiane Pinheiro e Fernando Pinheiro Junior.

O filho caçula do casal, Fernando, é discreto nas redes sociais e é muito amado pela família. Quando era um bebê, ele teve bronquiolite, que causou uma falta de oxigenação no cérebro. Ele sempre está ao lado dos pais e das irmãs nos eventos e festas. Saiba mais!

