Ticiane Pinheiro posa com o pai em clique raro e se declara: 'Te amo'

A apresentadora Ticiane Pinheiro usou as redes sociais nesta terça-feira, 5, para compartilhar um momento especial em família. Ela publicou um registro ao lado do pai, o engenheiro Fernando Pinheiro das Dores, de 85 anos.

Na imagem, os dois aparecem sorrindo, lado a lado. “Papai. Enquanto eu gravava, ele fazia ginástica. Te amo”, escreveu a esposa de César Tralli na legenda, celebrando o momento.

Em novembro, apresentadora abriu sua intimidade ao compartilhar alguns registros no aniversário de 85 anos de seu pai. "Viva meu paizinho amado !!! 85 anos levando alegria por onde passa. Obrigada por todos ensinamentos, por me ensinar a ver o lado bom das coisas, a encontrar alegria em qualquer ocasião e levar a vida mais leve. Desejo muita saúde, que papai do céu me ajude a ter vc por muitos anos comemorando nossas conquistas juntos!! Te amooo paizinho. Que Deus te abençoe com muito amor e felicidades!!!", declarou.

Ticiane Pinheiro com o pai, o engenheiro Fernando Pinheiro Das Dores, de 85 anos — Foto: Reprodução/Instagram

Quem são os irmãos de Ticiane Pinheiro?

A musa Helô Pinheiro é a eterna Garota de Ipanema e construiu uma linda família ao longo de sua vida. Ela é a esposa do engenheiro Fernando Mendes Pinheiro desde 1966. Eles subiram ao altar quando ela tinha apenas 21 anos de idade. Juntos, eles tiveram quatro filhos: Kiki Pinheiro, Jô Pinheiro, Ticiane Pinheiro e Fernando Pinheiro Junior.

Kiki Pinheiro, a filha mais velha do casal, é influenciadora digital e comanda um brechó. A segunda filha, Jô Pinheiro, também atua como influenciadora e costuma compartilhar momentos em família nas redes sociais. Já Ticiane Pinheiro, a terceira filha, integra o time de apresentadores do Hoje em Dia, da Record TV. O caçula, Fernando Pinheiro Junior, é mais discreto nas redes sociais.

