César Tralli divide clique encantador com a filha e a enteada durante as férias

Deférias nos EUA, o apresentador César Tralli encantou os seguidores das redes sociais ao surgir agarradinho com Manuella e Rafaella

César Tralli encantou os seguidores das redes sociais neste sábado, 5, ao compartilhar uma foto em família durante suas férias.

Em seu perfil oficial no Instagram, o apresentador do Jornal Hoje, da Globo, surgiu ao lado da filha, Manuella, de cinco anos, fruto de seu relacionamento com Ticiane Pinheiro, e da enteada, Rafaella Justus, de 15 anos, herdeira da apresentadora com Roberto Justus, e celebrou o momento com elas.

"Sanduba de amor! É o melhor das férias sempre… A companhia; a convivência; a intensidade; os beijos; os amassos; os abraços… Ou seja: Nós, juntos! #ferias #meusamores", escreveu Tralli, que está nos Estados Unidos.

Os internautas encheram a publicação de elogios. "Família linda e abençoada", disse uma seguidora. "Família linda! Curta muito tudo isso porque as memórias que ficam alimentam a alma", aconselhou outra. "Quanta lindeza", falou uma fã. "Amo demais", comentou Rafaella Justus.

Na última quarta-feira, Ticiane Pinheiro postou fotos curtindo o dia em um parque de diversões ao lado de Manuella e Rafaella. "Fotos épicas da gente", escreveu a artista ao surgir se divertindo com as meninas.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por César Tralli (@cesartralli)

César Tralli emociona ao achar fotos da infância com a falecida mãe

O jornalista César Tralli viveu um momento de nostalgia ao lado da filha, Manuella Tralli, fruto do relacionamento dele com a apresentadora Ticiane Pinheiro. Isso porque, em um vídeo ao lado da menina de cinco anos, ele mostrou as fotos que encontrou dele na infância. Sendo algumas, ao lado da mãe, Edna, que morreu em um acidente aéreo em outubro de 2022.

"Você guarda recordações de infância? Uma surpresa maravilhosa que encontrei entre os pertences da minha mamãe: uma pasta com fotos de vários momentos de quando eu era criança. Separei algumas para mostrar pra Manu. Que momento especial. Recordar é viver! Sinto falta deste tempo em que a família fazia álbum de fotos… Hoje fica no rolo de câmera do celular, né? Bom domingo! Fique em paz", escreveu. Veja a publicação!

