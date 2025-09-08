CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Atualidades
  2. Thiago Nigro responde declaração de Maíra Cardi: 'Quero te lembrar'
Atualidades / CASAMENTO

Thiago Nigro responde declaração de Maíra Cardi: 'Quero te lembrar'

A influenciadora Maíra Cardi usou as redes sociais nesta segunda-feira, 8, para fazer uma declaração ao marido, o empresário Thiago Nigro

Juliana Dracz
por Juliana Dracz

Publicado em 08/09/2025, às 11h53

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Thiago Nigro e Maíra Cardi
Thiago Nigro e Maíra Cardi - Foto: Reprodução/Instagram

A influenciadora digital e coach fitness Maíra Cardi usou as redes sociais nesta segunda-feira, 8, para fazer uma declaração ao marido, o empresário Thiago Nigro. Grávida do primeiro filho do casal, que se chamará Eloáh Cardi Nigro, ela compartilhou um álbum da viagem que fez pela Europa, falou sobre a gestação após os 40 anos e elogiou o companheiro, que fez questão de responder.

"Hoje acordei ainda mais apaixonada por você! A gravidez não é nada estável: são muitos hormônios, tantas mudanças, um corpo em constante transformação… Estou gerando uma vida aos 42 anos, desafiador e mágico ao mesmo tempo!", ela escreveu.

E complementou: "Mas quero te lembrar o quanto sou apaixonada por você, o quanto sonhei e esperei por um príncipe que fosse metade do que você é para mim. Deus foi imensamente bom comigo. Se valeu a pena? Eu passaria por tudo que vivi quatro vezes mais só para ter a oportunidade de estar ao seu lado".

Nos comentários da publicação, Thiago Nigro respondeu:"Amor da minha vida". 

Maíra Cardi e Thiago Nigro viajam pela Europa — Foto: Reprodução | Instagram
Maíra Cardi e Thiago Nigro viajam pela Europa — Foto: Reprodução | Instagram
Maíra Cardi e Thiago Nigro viajam pela Europa — Foto: Reprodução | Instagram
Maíra Cardi e Thiago Nigro viajam pela Europa — Foto: Reprodução | Instagram
Maíra Cardi e Thiago Nigro viajam pela Europa — Foto: Reprodução | Instagram
Maíra Cardi e Thiago Nigro viajam pela Europa — Foto: Reprodução | Instagram

Maíra Cardi cancelou renovação de votos na Grécia

Na pultima sexta-feira, 5, Maíra Cardi revelou que precisou cancelar sua renovação de votos com Thiago Nigro que iria acontecer na Grécia. Ela explicou que a decoração estava toda pronta, mas outras coisas acabaram não saindo conforme o planejado, por isso ela decidiu adiar a celebração para o próximo mês. 

"A grande questão é que eu não casei. Fiz fotos, fotos maravilhosas, fotos de uma noiva grega… mas essa noiva não tinha noivo… Eu estou impecável, a maquiagem deu certo, o cabelo impecável, mas cadê o noivo? Pois é, não rolou… Pensa numa noiva grega maravilhosa, com uma bolotinha na barriga, linda, naquelas escadarias brancas. Era eu! Eu nunca vi vestido tão lindo e tão grego. Mas o terno do noivo não chegou", relatou ela, que mais cedo expôs um problema que teve com seu vestido de noiva.

"Ele foi chegar agora à noite, quando o casamento já tinha acabado, a decoração já tinha murchado, o alto-mar já tinha naufragado, e, para piorar, eu arrumei um plano B e arrumei uma roupa para ele. Ele levou a roupa? Não. O noivo esqueceu a roupa. Ele lembrou de fazer a barba? Não, não fez a barba. Logo, eu entendi que não poderia casar. Então, o casamento ficou para o mês que vem. Pena que não casei, mas casarei. Para vocês, meus seguidores, é isso: eu resolvi casar no mês que vem, porque aqui eu não casei", acrescentou.  

"Gente, agora é sem brincadeira. Arrumei um casamento, decorei o barco em alto mar, programei tudo, fotógrafa, videomaker, maquiadora que veio lá de Cuiabá, vestido que veio lá de Cuiabá, roupa do noivo, tudo.  Mas casei? Não casei. Deu certo? Não deu certo. Mas eu fiz umas fotos lindas gregas, no meio das casinhas, né, aquelas coisas que a gente gosta de fazer, fiz, só que sem noivo. E aí, eu não quis renovar o voto com ele de qualquer jeito. Eu queria que ele tivesse na mesma altura. Aí, para piorar, ele esqueceu a segunda roupa, gente. Eu fui olhar para ele, não tinha feito barba. Ah, não. Não tinha como. Eu falei: "Ah, não, amor, você tá de sacanagem. Vamos jogar isso para o mês que vem". Mês que vem, vai ter uma festa de casamento de 5 dias", avisou. 

"Ele quer? Ele não quer. Porque o Thiago não aguenta mais festa e não aguenta mais viajar, mas a gente vai fazer. Porque como não deu certo aqui, a gente vai fazer e serão cinco dias de renovação de votos. Serão cinco dias de festa. A gente vai fazer. Dia 6 de outubro a 10 de outubro. A gente vai levar todos os nossos amigos e vamos fazer essa renovação", completou. 

Leia também: Maíra Cardi explica por que o nascimento da filha será antecipado: 'Não posso'

Juliana Dracz

 Juliana Dracz é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, já passou por sites como Observatório da TV e Leo Dias. Escreve sobre novelas, celebridades e TV.

maíra cardiThiago Nigro
Mayra Cardi Mayra Cardi   

Leia também

luto

Angela Ro Ro - Foto: Reprodução/Instagram

Morte de Angela Ro Ro comove fãs e famosos na web; veja as homenagens

Eita!

Virginia mostra consequência de sua ansiedade - Reprodução/Instagram

Virginia mostra consequências físicas de sua ansiedade: 'Até machucar'

Trabalho!

Giovanna Lancellotti revela tática para decorar textos - Reprodução/Instagram

Giovanna Lancellotti revela tática inusitada para decorar textos de 'Dona de Mim'

Homenagem

José Leonardo com os padrinhos - Foto: Reprodução / Instagram

Padrinhos de José Leonardo encantam com recados no 1º aniversário do bebê

Flagra!

Maeve Jinkings e a namorada são flagradas saindo de pizzaria - Thiago Martins / Agnews

Maeve Jinkings, a Cecília de 'Vale Tudo', faz rara aparição com a namorada

maternidade

Tati Machado e Bruno Monteiro - Foto: Reprodução/Instagram

Mais filhos? Tati Machado abre o coração e revela se pretende engravidar novamente

Últimas notícias

Juju Salimeni e o noivo mostram o projeto da nova mansãoJuju Salimeni compra mansão de R$ 19 milhões e revela como será a decoração
Zé Neto enfrentou o vício em cigarro eletrônicoMédico alerta para vício enfrentado por Zé Neto: 'Risco de dependência muito maior'
Angela Ro RoMorte de Angela Ro Ro comove fãs e famosos na web; veja as homenagens
Poliana Rocha com o neto, José LeonardoPoliana Rocha se derrete no aniversário de José Leonardo: 'Netinho mais perfeito'
Ana ClaraEstrela da Casa sofre mudança radical na eliminação da semana
Angela Ro RoCantora Angela Ro Ro morre aos 75 anos após internação
Virginia mostra consequência de sua ansiedadeVirginia mostra consequências físicas de sua ansiedade: 'Até machucar'
Jair BolsonaroJair Bolsonaro pede saída da prisão domiciliar para cirurgia; saiba o que ele tem
Nicole Bahls na Dança dos Famosos: Astróloga fala sobre desafios da influencerNicole Bahls dá a volta por cima no Dança dos Famosos e astróloga alerta: 'Balanço'
Leandra Leal completa 43 anosLeandra Leal chega aos 43 anos; atriz é vilã da próxima novela das sete
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade