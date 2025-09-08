Thiago Nigro responde declaração de Maíra Cardi: 'Quero te lembrar'

A influenciadora Maíra Cardi usou as redes sociais nesta segunda-feira, 8, para fazer uma declaração ao marido, o empresário Thiago Nigro

A influenciadora digital e coach fitness Maíra Cardi usou as redes sociais nesta segunda-feira, 8, para fazer uma declaração ao marido, o empresário Thiago Nigro. Grávida do primeiro filho do casal, que se chamará Eloáh Cardi Nigro, ela compartilhou um álbum da viagem que fez pela Europa, falou sobre a gestação após os 40 anos e elogiou o companheiro, que fez questão de responder.

"Hoje acordei ainda mais apaixonada por você! A gravidez não é nada estável: são muitos hormônios, tantas mudanças, um corpo em constante transformação… Estou gerando uma vida aos 42 anos, desafiador e mágico ao mesmo tempo!", ela escreveu.

E complementou: " Mas quero te lembrar o quanto sou apaixonada por você, o quanto sonhei e esperei por um príncipe que fosse metade do que você é para mim. Deus foi imensamente bom comigo. Se valeu a pena? Eu passaria por tudo que vivi quatro vezes mais só para ter a oportunidade de estar ao seu lado".

Nos comentários da publicação, Thiago Nigro respondeu: "Amor da minha vida".

Maíra Cardi e Thiago Nigro viajam pela Europa — Foto: Reprodução | Instagram

Maíra Cardi cancelou renovação de votos na Grécia

Na pultima sexta-feira, 5, Maíra Cardi revelou que precisou cancelar sua renovação de votos com Thiago Nigro que iria acontecer na Grécia. Ela explicou que a decoração estava toda pronta, mas outras coisas acabaram não saindo conforme o planejado, por isso ela decidiu adiar a celebração para o próximo mês.

"A grande questão é que eu não casei. Fiz fotos, fotos maravilhosas, fotos de uma noiva grega… mas essa noiva não tinha noivo… Eu estou impecável, a maquiagem deu certo, o cabelo impecável, mas cadê o noivo? Pois é, não rolou… Pensa numa noiva grega maravilhosa, com uma bolotinha na barriga, linda, naquelas escadarias brancas. Era eu! Eu nunca vi vestido tão lindo e tão grego. Mas o terno do noivo não chegou", relatou ela, que mais cedo expôs um problema que teve com seu vestido de noiva.

"Ele foi chegar agora à noite, quando o casamento já tinha acabado, a decoração já tinha murchado, o alto-mar já tinha naufragado, e, para piorar, eu arrumei um plano B e arrumei uma roupa para ele. Ele levou a roupa? Não. O noivo esqueceu a roupa. Ele lembrou de fazer a barba? Não, não fez a barba. Logo, eu entendi que não poderia casar. Então, o casamento ficou para o mês que vem. Pena que não casei, mas casarei. Para vocês, meus seguidores, é isso: eu resolvi casar no mês que vem, porque aqui eu não casei", acrescentou.

"Gente, agora é sem brincadeira. Arrumei um casamento, decorei o barco em alto mar, programei tudo, fotógrafa, videomaker, maquiadora que veio lá de Cuiabá, vestido que veio lá de Cuiabá, roupa do noivo, tudo. Mas casei? Não casei. Deu certo? Não deu certo. Mas eu fiz umas fotos lindas gregas, no meio das casinhas, né, aquelas coisas que a gente gosta de fazer, fiz, só que sem noivo. E aí, eu não quis renovar o voto com ele de qualquer jeito. Eu queria que ele tivesse na mesma altura. Aí, para piorar, ele esqueceu a segunda roupa, gente. Eu fui olhar para ele, não tinha feito barba. Ah, não. Não tinha como. Eu falei: "Ah, não, amor, você tá de sacanagem. Vamos jogar isso para o mês que vem". Mês que vem, vai ter uma festa de casamento de 5 dias", avisou.

"Ele quer? Ele não quer. Porque o Thiago não aguenta mais festa e não aguenta mais viajar, mas a gente vai fazer. Porque como não deu certo aqui, a gente vai fazer e serão cinco dias de renovação de votos. Serão cinco dias de festa. A gente vai fazer. Dia 6 de outubro a 10 de outubro. A gente vai levar todos os nossos amigos e vamos fazer essa renovação", completou.

