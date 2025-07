Thais Carla realiza sonho após cirurgia bariátrica: 'Depois de anos'

De férias com a família, a dançarina Thais Carla celebrou a realização de um sonho na Argentina após emagrecer 50 kg; saiba detalhes

Thais Carla está aproveitando cada momento de suas férias em família! Nos últimos dias, a influenciadora digital e dançarina desembarcou na Argentina ao lado do marido, Israel Reis, e das duas filhas do casal, Maria e Eva.

Por meio das redes sociais, Thais dividiu com o público um dos momentos mais inesquecíveis da viagem. A famosa, que perdeu 50 kg, revelou que realizou o sonho de andar a cavalo. Ela contou que já não conseguia mais fazer o passeio há muitos anos.

" Realizando um sonho. Primeira vez, depois de anos, que montei em um cavalo. Experiência incrível ", declarou a dançarina. Thais Carla ainda compartilhou outros registros do passeio a cavalo realizado em família.

A influenciadora passou por uma cirurgia bariátrica em abril deste ano. Antes do procedimento, ela chegou a eliminar 30 kg ao incluir exercícios físicos em sua rotina, além de seguir uma alimentação mais saudável. Após a operação, Thais Carla já perdeu mais de 15 quilos.

A alimentação de Thais Carla após a bariátrica

Thais Carla tem se conectado cada vez mais consigo mesma em sua nova fase de vida! A dançarina e influenciadora digital, que perdeu 50 kg nos últimos meses, continua seguindo uma rotina com exercícios físicos e alimentação saudável mesmo após realizar a cirurgia bariátrica.

Em entrevista ao 'gshow', Thais contou detalhes da mudança em seu cardápio e revelou que aprendeu a gostar de alimentos que antes não consumia. A influenciadora ainda relatou ter ‘reaprendido a mastigar’.

Thais Carla também ressaltou que está ansiosa para poder realizar algumas tarefas simples, como brincar com as filhas. As meninas, inclusive, foram sua principal motivação para decidir realizar a bariátrica; confira mais detalhes!

