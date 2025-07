Tati Machado não descobriu o que causou a morte do seu bebê. Entenda

Em entrevista no Fantástico, da Globo, Tati Machado fala abertamente sobre como foi receber a notícia de que perdeu o bebê aos 8 meses de gestação

A apresentadora Tati Machado falou abertamente sobre a dor de perder seu bebê, Rael, aos 8 meses de gestação. A perda aconteceu em maio de 2025, quando ela estava com 33 semanas de gestação. Em entrevista ao Fantástico, da Globo, a estrela contou que não descobriu o que causou a morte do filho ainda em seu ventre.

" Não tem nada da medicina que explique o que aconteceu com a gente. A gente fez autópsia, exames genéticos, nada . O ruim foi ter ficado de colo vazio”, desabafou.

Tati ainda relembrou como foi o parto induzido após saber que o coração do bebê não batia mais. "Uma médica da emergência vira e fala que não tinha batimento. Eu olhei para o Brno e falei: ‘Bruno, a vida trouxe isso para a gente e vamos ter que encarar juntos'. Eu fui invadida pelo medo de morrer. É muito difícil”, afirmou.

E completou: "Durante um tempo parece que esse filme vai acabar e você vai acordar, a gente já começa a indução do parto. Esse dia por pior que ele fosse, ele foi um dia muito importante pra a gente. O parto do Rael foi um parto lindo. Com toda a tristeza que existia ali. O Rael nasce no dia 13 às 8h45 da manhã”.

Tati contou que seu bebê foi um natimorto e foi registrado assim. "Essa dor de perder um filho é uma dor silenciosa. Eu tive uma dor em 2019, uma perda inicial. Eu tinha muito medo pela experiência passada. Eu não quero esquecer. A gente está falando do amor da minha vida. Ele tem nome. Ele se chama Rael”, refletiu.

Então, ela comentou sobre os sentimentos que teve. ”Você sente amor, saudade, raiva. A raiva bate de um jeito que você se pergunta. Me sinto culpada porque eu acho que eu não consegui, eu não dei conta. Eu sempre tive medo, mas eu fiz tudo. Eu escolhi viver. É a escolha que eu estou fazendo todo os dias”, declarou ela, e completou: “Com a morte do Rael, eu sei que eu posso sorrir. Não vou me cobrar por isso. O meu sorriso não é esquecer, o meu sorriso é lembrar. Eu vou sorrir sim, é o que a vida pede de mim”.

Por fim, ela comentou que já pensa em realizar o sonho de ser mãe no futuro, mas avisa não é algo que vai acontecer tão cedo. "Já é algo que bate em mim. Eu não estou pronta. Mas não desisti”, finalizou.

