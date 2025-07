Tata Werneck se choca ao ver a filha usando seu mesmo número de sapato

Ela cresceu! Tata Werneck se surpreende ao usar o mesmo tamanho de sapato que a filha, Clara Maria, de cinco anos; veja o vídeo

A apresentadora Tata Werneck impressionou ao mostrar que ela e a filha, Clara Maria, de cinco anos, já estão calçando o mesmo número de sapato. Nesta terça-feira, 29, a famosa postou um vídeo colocando o tênis da herdeira e brincou com a situação.

A esposa do ator Rafael Vitti celebrou que finalmente está com a semelhança com a garota. "É oficial: minha filha e eu calçamos o mesmo número de sapato. Peço que entendam se eu começar a usar tênis de borboletas", escreveu na legenda.

Nos comentários, os internautas se admiraram com o crescimento da menina. "Daqui a pouco serão as roupinhas", disseram. "Meu deus! A deusa está crescendo muito rápido", falaram outros.

Recentemente, Tata revelou o desejo de engravidar novamente. "Minha primeira gravidez não foi fácil. Tenho certeza que vou ter outro filho, não sei como vai ser o caminho. Já passei por dois processos de congelamento de óvulos. Eu amo muito meu irmão, não queria tirar da minha filha a oportunidade de ter um irmão", disse ela em entrevista para a revista Claudia.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tata Werneck (@tatawerneck)

Tata Werneck brinca sobre necessidade de procedimentos

Em suas redes sociais, Tata Werneck sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 56 milhões de seguidores. Recentemente, a apresentadora publicou algumas fotos em que aparece com um top preto e calça jeans e brincou na legenda sobre a necessidade de fazer procedimentos estéticos.

"Estou com algumas fotos no estilo gatinha sem procedimentos mas daqui a pouco vou precisar fazer. Vocês gostariam de dar uma olhada? Ou não é o caso? Assinalem: Sim, gostei do material e você maquiada dá para pegar em uma quinta chuvosa. Não, gostaria que não atrapalhasse meu expediente com um conteúdo que não me acrescenta nada principalmente hoje que dormi mal e não malhei", escreveu. Confira a publicação!

Leia também:Rafa Vitti reage ao look de Tata Werneck: 'Não é da geração dele'