Rafa Vitti reage ao look de Tata Werneck: 'Não é da geração dele'

O casal de atores Rafa Vitti e Tata Werneck marcaram presença no evento de comemoração dos 60 anos da Globo, na segunda-feira, 28

Na madrugada desta terça-feira, 29, durante o especial de 60 anos da TV Globo, a atriz Tata Werneck, de 41 anos, contou que seu marido, Rafa Vitti, de 29, não reconheceu sua fantasia ao vê-la caracterizada com um visual inusitado inspirado em um antigo programa da emissora.

Tata surgiu vestida como Praga, personagem do extinto Xou da Xuxa. Ela participou do especial ao lado de Fábio Porchat, que também entrou no clima nostálgico ao se fantasiar de Dengue, outro personagem clássico da atração infantil.

Tatá contou em suas redes sociais: "Eu saí do show e o Rafa falou: 'Por que você estava vestida daquela maneira?'. Eu falei: 'Como assim?'. [Ele perguntou:] 'Por que você estava com aquela roupa?'. Eu falei: 'O Prega e o Dengue'". Ao citar os personagens, a atriz percebeu que o marido não sabia de quem se tratava. "Não é da geração dele" , brincou a artista

Maria da Graça Xuxa Meneghel, que foi a apresentadora do programa infantil, esteve na comemoração da emissora e comentou nas redes sociais que se divertiu ao ver os humoristas caracterizados como seus ex-assistentes de palco. "A minha cara [de surpresa] quando viu Tata, Fabio e Paulo. Vocês arrasaram", declarou Xuxa.

Tatá Werneck revelou que Rafa Vitti não reconheceu sua fantasia de Praga, personagem do Xou da Xuxa - Foto: Reprodução/Instagram

Desde quando Rafa Vitti e Tata Werneck são um casal?

Tata Werneck e Rafael Vitti iniciaram seu relacionamento em 2017, de forma reservada, mas rapidamente chamaram a atenção do público pelo carisma e a harmonia entre eles. Em 2019, o casal celebrou o nascimento de sua primeira filha, Clara Maria, que logo conquistou a internet com suas aparições ao lado dos pais.

