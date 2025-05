Tata Werneck brinca sobre necessidade de procedimentos: 'Daqui a pouco'

Em suas redes sociais, Tata Werneck compartilhou algumas fotos em que aparece produzida e brincou sobre a necessidade de fazer procedimentos estéticos

Em suas redes sociais, Tata Werneck sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 56 milhões de seguidores.

Nesta quarta-feira, 7, a apresentadora publicou algumas fotos em que aparece com um top preto e calça jeans, Além disso, a famosa surgiu maquiada nas imagens.

Demonstrando o bom humor de sempre, Tata Werneck brincou na legenda sobre a necessidade de fazer procedimentos estéticos. "Estou com algumas fotos no estilo gatinha sem procedimentos mas daqui a pouco vou precisar fazer. Vocês gostariam de dar uma olhada? Ou não é o caso? Assinalem: Sim, gostei do material e você maquiada dá para pegar em uma quinta chuvosa. Não, gostaria que não atrapalhasse meu expediente com um conteúdo que não me acrescenta nada principalmente hoje que dormi mal e não malhei", escreveu.

Rapidamente, a publicação recebeu inúmeros comentários. "Gente, e essa barriguinha aí hein??? Um pitelzinho desses", escreveu uma internauta. "Extremamente linda!!!! Amo seu perfil, seu narizinho, seu sorriso!!! Perfeita", elogiou outra.

Prima gata

A humorista Tata Werneck chamou a atenção ao postar fotos com a sua prima gata, Lara Werneck. Em sua rede social, a apresentadora postou os cliques com a loira e fez uma homenagem de aniversário para ela.

Nos registros, a famosa surgiu com a prima em vários momentos em família e aproveitou as imagens para fazer uma declaração bem de seu estilo. Com seu jeito engraçado e debochado, Tata Werneck fez o texto para celebrar mais um ano de vida de Lara Werneck.

"Foi aniversário da minha prima gata inteligente! Com senso de humor! E muito forte! Lembro quando tentava pegar você escondida quando éramos pequenas e você dizia 'pesada pesada'. E eu tentava mesmo assim e um dia deixei você levemente cair e só estou contando agora porque vi que não deu merda. A criança mais apaixonada por dinossauros e a adulta mais (tentei muito fazer alguma conexão com velociraptors e você na sua fase adulta mas não consegui. Peço perdão ). Te amo Larinha! Desejo só as coisas mais lindas para você", disse a famosa.

