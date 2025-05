Tata Werneck fala sobre a vontade de ter mais filhos: 'Não sei como vai ser'

Tata Werneck, que já é mãe de Clara Maria, de cinco anos, abriu o jogo sobre a sua vontade de ter mais filhos e contou que congelou óvulos

A família vai aumentar? Tata Werneck abriu o jogo sobre a sua vontade de ter mais filhos. A apresentadora já é mãe de Clara Maria, de cinco anos, fruto do seu relacionamento com Rafael Vitti.

Em entrevista para a revista Claudia, a famosa contou que tem planos de engravidar novamente nos próximos três anos e que deseja muito dar um irmão para a primogênita.

"Minha primeira gravidez não foi fácil. Tenho certeza que vou ter outro filho, não sei como vai ser o caminho. Já passei por dois processos de congelamento de óvulos. Eu amo muito meu irmão, não queria tirar da minha filha a oportunidade de ter um irmão", disse ela.

Tata Werneck possui endometriose, uma doença que dificulta a gestação. Além disso, em sua primeira gravidez, ela teve hiperêmese gravídica, uma condição que causa náseas e vômitos de maneira constante e intensa.

Além de tudo isso, a famosa revelou que teme perder espaço na carreira. "O lugar da mulher comediante é difícil. Tem espaço para vários homens. Para mulher é diferente. Quero tirar um tempo, mas tenho medo de ficar fora", confessou.

Ela cresceu!

A apresentadora Tata Werneck comemorou o Dia das Mulheres, fazendo uma declaração para as moças de sua vida. Inclusive, a humorista abriu o álbum com um clique raro de sua herdeira, Clara Maria, de cinco anos.

Ao publicar a foto da sua filha com Rafa Vitti, a famosa chamou a atenção dos internautas. Isso porque, a menina apareceu crescida e até usando batom. Além dela, Tata Werneck homenageou suas avós e mãe.

"Essas são as mulheres da minha vida. Minha inspiração. Mesmo as que não estão mais aqui, como minhas avós, seguem presentes em cada ensinamento de fé e determinação. Se eu pudesse desejar algo no dia de hoje, seria que todas nós tivéssemos um lugar seguro para voltar. Um lugar de proteção", disse.

E continuou: "Cada uma com sua história, mas certamente todas nós nos reconhecemos em um lugar de força e também vulnerabilidade. Que no espaço entre uma luta e outra, a gente se divirta. Um abraço apertado, aquele suspiro sincronizado e um sorriso olho no olho de quem não precisa falar mais nada. Beijo meninas".

Nos comentários, os seguidores não deixaram de falar sobre Clara Maria. "Gente, a menina já está desse tamanho? O tempo voou", disseram. "Chorei quando vi a Clara. Meu deus, que princesa", exclamaram outros.

