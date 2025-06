Tainá Castro compartilha detalhes de seu casamento com Éder Militão

A influenciadora Tainá Castro revela detalhes do local onde acontecerá a cerimônia e a festa de seu casamento com Éder Militão; confira!

Nesta segunda-feira, 9, a influenciadora Tainá Castro, de 29 anos, compartilhou em suas redes sociais mais detalhes sobre o casamento com o jogador de futebol Éder Militão. O casal, que teve os convites dos padrinhos furtados, vai se casar no Brasil por estar mais próximo da família.

“A gente vai casar no Brasil, não vai ser em Madrid, e a gente escolheu São Paulo por conta dos familiares do Eder. E por ser mais perto, também da minha cidade. A gente escolheu um lugar muito especial que a gente acha incrível, que é o Palácio, Tangará, a cerimônia e a festa de casamento vão ser realizadas no Palácio Tangará”, comentou a influenciadora.

Ao revelar detalhes da decoração, Tainá Castro explicou a escolha da paleta de cores em tons de azul. “A gente escolheu uma paleta de cor nos tons de azuis, mais ou menos o azul serenity. O azul serenity remete calma, paz, tranquilidade, esperança, serenidade, e eu acho que tem tudo a ver com a personalidade dos noivos", revelou.

Já os padrinhos são oito pares, sendo quatro escolhidos por cada um do casal: “A gente escolheu pessoas em quem confiamos e que acompanharam a trajetória do casal desde o início”, completou.

Confira alguns dos detalhes do casamento entre Tainá Castro e Éder Militão:

Convite das madrinhas

Na quinta-feira, 5, a influencer Ingrid Araújo recebeu um convite do jogador de futebol Éder Militão e da influencer Tainá Castro para ser madrinha de casamento deles. Na ocasião, a convidada mostrou, em foto publicada nos stories de seu perfil no Instagram, que o pedido veio em uma caixa com duas taças pintadas à mão em azul e uma Moët Chandon Ice Imperial.

"Sabemos que Deus faz tudo perfeito e para Ele há um tempo determinado para todas as coisas. Por isso, somos gratos a Ele por todos os acontecimentos em nossas vidas e mais ainda por permitir ter pessoas especiais como vocês fazendo parte da nossa história. Aceita ser nossa madrinha?", dizia o convite; saiba mais!

