Tainá Castro revela à CARAS Brasil como lida com críticas no ambiente digital

A influenciadora Tainá Castro tem conquistado cada vez mais visibilidade não apenas por sua beleza e lifestyle sofisticado, mas também pela maneira autêntica com que conduz sua presença nas redes sociais. Esposa do jogador de futebol Éder Militão, ela compartilha em entrevista à CARAS Brasil um lado mais íntimo e consciente da vida sob os holofotes.

Nem tudo, no entanto, são flores quando se vive online. Com milhares de seguidores, Tainá admite que os julgamentos constantes ainda são um desafio. Mas ela garante: já aprendeu a colocar limites para não se ferir emocionalmente.

“Infelizmente, isso acontece. E não vou mentir: às vezes dói, sim. Mas com o tempo aprendi a filtrar, a focar no que é real e no amor que recebo todos os dias. Hoje tenho mais segurança sobre quem eu sou. E quando preciso, me permito desligar, respirar e cuidar da minha saúde mental”, diz com serenidade.

Para ela, o papel de influenciadora vai além de compartilhar momentos bonitos e tendências. A responsabilidade com o que se publica, segundo Tainá, precisa ser levada a sério, especialmente diante de um público jovem e muitas vezes vulnerável.

“Não é só mostrar o que é bonito. É ter responsabilidade com o que se fala, com as marcas que se apoia, com os exemplos que se dá. A gente tem que inspirar sem pressionar, mostrar caminhos sem criar padrões. Não espalhar ódio, não incentivar comparações. Cada pessoa tem sua trajetória, suas qualidades, seus limites.”

Com sensibilidade e consciência, ela mostra que está atenta ao impacto das palavras. A influenciadora conta que tem uma irmã de 15 anos e, pensando nela, redobra o cuidado com as mensagens que transmite em seus conteúdos.

“Tenho uma irmã de 15 anos e penso sempre no que eu gostaria que ela estivesse seguindo. Cuido da forma como falo sobre o corpo, o sucesso, a autoestima… Quero que essas meninas cresçam se sentindo capazes, únicas e suficientes", finaliza.