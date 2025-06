Convites de casamento de Éder Militão e Tainá Castro são furtados

O jogador Éder Militão e a influenciadora Tainá Castro foram surpreendidos ao terem os convites do casamento furtados; saiba detalhes!

A influenciadora Tainá Castro compartilhou nas redes sociais a frustração após ela e Éder Militão descobrirem o furto de dois convites destinados aos padrinhos. O casal, que já oficializou a união no cartório em junho do ano passado, agora se prepara para a cerimônia religiosa.

“Roubaram duas caixinhas nossas, muito triste”, afirmou a influenciadora. O conteúdo das caixas continha convites personalizados destinados aos padrinhos. “Chegaram os convites dos padrinhos, infelizmente, dois padrinhos vão ter que esperar mais um pouquinho pra receber o convite, porque roubaram duas caixinhas”, confessou.

A influenciadora destacou que, mesmo com o furto, é improvável que o conteúdo seja aproveitado por outra pessoa. “Não tem nem como a pessoa usar o que tá dentro da caixa, porque dá pra saber que é nosso. Que loucura”, completou.

Troca de alianças no cartório

A relação entre Éder Militão e Tainá Castro ficou ainda mais séria! Em meio a rumores de noivado após surgirem usando alianças de ouro, os dois decidiram dar um passo importante no relacionamento.

De acordo com o colunista Lucas Pasin, do site Splash UOL, o jogador de futebol e a influenciadora estão casados. A informação foi confirmada ao jornalista pela assessoria de imprensa do atleta, afirmando que Militão não entraria em detalhes a respeito de sua vida pessoal.

A notícia de que eles teriam oficializado a união já havia sido antecipada pelo perfil 'Segue a Cami', no Instagram. Nos últimos dias, Éder Militão e Tainá Castro chamaram atenção dos internautas ao surgirem usando um par de aliança luxuosa de ouro amarelo 18 quilates no anelar da mão esquerda, dando indícios de que a relação estaria ainda mais séria; confira mais detalhes!

