Influencer mostra convite de madrinha para o casamento de Éder Militão e Tainá Castro

A influencer Ingrid Araújo exibe caixa recheada de mimos que recebeu dos noivos Éder Militão e Tainá Castro, que irão se casar no dia 18 de junho

Nesta quinta-feira, 5, a influencer Ingrid Araújo recebeu um convite do jogador de futebol Éder Militão e da influencer Tainá Castro para ser madrinha de casamento deles . Na ocasião, a convidada mostrou, em foto publicada nos stories de seu perfil no Instagram, que o pedido veio em uma caixa com duas taças pintadas à mão em azul e uma Moët Chandon Ice Imperial .

"Sabemos que Deus faz tudo perfeito e para Ele há um tempo determinado para todas as coisas. Por isso, somos gratos a Ele por todos os acontecimentos em nossas vidas e mais ainda por permitir ter pessoas especiais como vocês fazendo parte da nossa história. Aceita ser nossa madrinha?", dizia o convite.

Na imagem, Ingrid assentiu ao pedido após ler o cartão: "É claro que aceito. Ansiosa para esse dia tão especial", escreveu.

Veja, abaixo, o convite:

Éder Militão e Tainá Castro entregam convites para madrinhas do casamento deles - Foto: Reprodução/Instagram

Convites de casamento de Éder Militão e Tainá Castro são furtados

Éder Militão e Tainá Castro irão se casar no religioso com a presença da família e amigos no próximo dia 18, em São Paulo. Os dois oficializaram a união civil em junho de 2024. No entanto, nesta quinta-feira, 6, a influencer revelou que ela e o noivo descobriram o furto de dois convites destinados aos padrinhos

“Roubaram duas caixinhas nossas, muito triste. Chegaram os convites dos padrinhos, infelizmente, dois padrinhos vão ter que esperar mais um pouquinho pra receber o convite, porque roubaram duas caixinhas”, confessou.

E completou: “Não tem nem como a pessoa usar o que tá dentro da caixa, porque dá pra saber que é nosso. Que loucura”, disse ainda.

