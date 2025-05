Discreta, Lívia Andrade posta fotos raras com o namorado em data especial

A apresentadora Lívia Andrade chamou a atenção ao compartilhar fotos raras para comemorar o aniversário do namorado, Marcos Araújo

Discreta sobre sua vida pessoal, Lívia Andrade chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao compartilhar fotos com o namorado, o empresário.

É que nesta quarta-feira, 21, o empresário Marcos Araújo completou mais um ano de vida e para comemorar a data especial, a apresentadora postou um vídeo com vários momentos dos dois juntos e prestou uma bela homenagem.

"Parabéns pra você!!! Que Deus abençoe cada vez mais a sua vida e que você continue se surpreendendo positivamente todos os dias. Mais um ano podemos comemorar juntos as boas escolhas que fizemos ao longo desses anos", disse ela no começo do texto.

"Que você seja muito feliz agora e sempre! Os melhores momentos não estão registrados em imagens, são vividos intensamente e estão guardados nos arquivos das melhores e mais loucas lembranças. Te amo", declarou a famosa.

Confira:

Lívia Andrade fala sobre reconciliação com Dona Déa

O 'Domingão com Huck' do último domingo, 11, foi bastante especial para Lívia Andrade e Dona Déa Lúcia. As duas surpreenderam o público e até o apresentador Luciano Huck ao protagonizarem uma reconciliação no palco da atração.

O momento emocionante proporcionou um grande abraço carinhoso entre as duas, que decidiram selar a paz após um período sem se falar. "Eu falei assim: 'Lívia, vamos passar uma borracha nesse ano todo que passou?'", contou Dona Déa. "Lógico, porque a gente se ama", acrescentou Lívia.

Após a reconciliação viralizar, a loira usou as redes sociais para comentar sobre o ocorrido no palco do 'Domingão'. Em seu perfil oficial, Lívia Andrade respondeu alguns internautas que demonstraram surpresa com a 'briga discreta' entre ela e a mãe de Paulo Gustavo, uma vez que o desentendimento nunca foi noticiado na mídia. Saiba mais!

