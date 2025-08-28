CARAS Brasil
  Solange Couto encanta ao postar foto rara com os netos: 'Um tempo especial'
Família!

Solange Couto encanta ao postar foto rara com os netos: 'Um tempo especial'

A atriz Solange Couto arrancou elogios dos seguidores das redes sociais ao compartilhar uma foto ao lado de seus dois netos

Publicado em 28/08/2025, às 15h58

Solange Couto posta foto com os netos
Solange Couto posta foto com os netos - Foto: Reprodução/Instagram

Solange Couto encantou os seguidores das redes sociais nesta quinta-feira, 28, ao compartilhar uma foto rara com seus netos. 

Aproveitando o dia de TBT, a atriz recordou uma foto em que aparece sentada em um sofá, com as duas crianças em seu colo. No post, ela explicou que tem três filhos e quatro netos, e que gosta de participar de todas as fases que consegue. 

"Esses são dois dos meus 4 netinhos, sim, sou avó! Tenho três filhos, quatro netos e muita vontade de viver e participar de todas as fases que a vida me proporciona. Apesar de ter uma vida, graças a Deus, bem corrida por conta do trabalho, faço desses momentos com eles um tempo especial. #tbt com beijos da vovó Sol!", escreveu a artista, que recentemente interpretou a personagem Carmen na novela Garota do Momento, da TV Globo. 

A publicação encantou os internautas. "Família linda", disse uma seguidora. "Ele parece muito com você, Solange", observou outra. "Que fofuras! Lindos seus netos", afirmou uma fã. "Crianças lindas iguais a você, vozinha linda", comentou mais uma. 

Em maio, Solange Couto usou as redes sociais para comemorar o aniversário de 51 anos de seu filho mais velho, Marcio Taz. Nos Stories, a atriz publicou uma foto em que aparece abraçada com o herdeiro e prestou uma homenagem especial para ele. "Hoje é seu aniversário, meu filho primogênito. 51 anos que Deus me presenteou com sua presença. Te amo demais", declarou a artista, que também é mãe de Morena Mariah Couto e Benjamin Couto.

O caçula, aliás, completou mais um ano de vida no dia 15 de agosto e ganhou uma homenagem da mãe. "Hoje é aniversário do meu caçula, o Ben. Um presente que Deus me deu de surpresa, um menino de coração bom, educado, gentil e que me enche de orgulho. Só peço a Deus saúde e vida longa, o resto tenho certeza que ele conquistará! Te amo meu filho!", falou a artista.

Confira: 

Solange Couto posa com look cavado e manda recado

Solange Couto chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao compartilhar alguns cliques esbanjando toda sua beleza natural. Em seu perfil oficial, a atriz, que interpretou a personagem Carmem na novela Garota do Momento, da TV Globo, exibiu seu corpaço ao posar usando um maiô preto, enquanto aproveitava um momento de lazer. 

Ao dividir as imagens, Solange aproveitou para exaltar o amor-próprio e deixou uma mensagem importante aos seguidores. "Eu me amo! Diga isso todos os dias, se olhe no espelho e diga isso. Brigue por você, se aconselhe, sua prioridade tem que ser você todos os dias, até porque se você não estiver bem, não poderá fazer nada em prol dos seus. Se escolha todos os dias. Beijos da Sol!", aconselhou a artista.

O post recebeu diversos elogios. "Maravilhosa", disse uma seguidora. "Linda", escreveu outra. "Sempre belíssima", afirmou uma fã. "Que perfeita", comentou mais uma. "Deusa", falou uma admiradora. Veja a publicação!

Daniela Santos

Daniela Santos é repórter do site CARAS. Formada em jornalismo pela FIAM FAAM, atua na área de celebridades e TV desde 2018

