Solange Couto desabafa sobre problema de saúde e médico explica: 'É uma emergência'

Interprete da personagem Carmem na novela Garota do Momento, Solange Couto tornou público um episódio envolvendo sua saúde

Solange Couto (67), interprete da personagem Carmem em Garota do Momento, sofreu uma isquemia no ano de 2008. Hoje, ela está recuperada, mas à época, a atriz relatou que ficou com o lado direito do corpo paralisado e não conseguia mexer o braço. Para entender mais sobre o assunto, a CARAS Brasil entrevista o Dr. Guilherme Rossoni, médico neurocirurgião.

Quando o episódio aconteceu, em 2008, Solange Couto estava em Goiás e dois dias depois foi transferida para São Paulo. Anos depois, a atriz desabafou sobre a isquemia: "Deus me deu mais uma oportunidade de viver, nasci três vezes: uma da barriga de minha mãe, uma quando voltei da isquemia e outra quando voltei do infarto", contou ela durante entrevista ao Mais Você.

O que diz o especialista?

O Dr. Guilherme Rossoni, neurocirurgião formado em medicina pela Universidade Federal do Espírito Santo e com residência médica em Neurocirurgia pelo Hospital do Servidor Público do Estado de São Paulo, destaca ser importante esclarecer que a isquemia cerebral é um tipo de AVC.

"A isquemia cerebral é um tipo de AVC, o mais comum, na verdade, atingindo 85% dos casos. O outro AVC é o hemorrágico, apesar de menos frequente, costuma ter maior mortalidade. No isquêmico, ocorre quando há obstrução de uma artéria limitando a passagem de oxigênio para as células cerebrais, que acabam morrendo. É como se fosse uma 'pane' em uma parte do cérebro. E como o cérebro comanda tudo, dependendo da área afetada", explica.

Quais os sintomas e como prevenir?

O neurocirurgião declara que é importante as pessoas se atentarem aos sinais repentinos, como:

Formigamento ou fraqueza na face, no braço, ou na perna, sobretudo em um lado do corpo;

Alteração da fala ou da compreensão;

Alterações visuais;

Confusão mental;

Alterações de equilíbrio ou coordenação;

Tontura e dificuldade para andar;

Dor de cabeça súbita de forte intensidade;

Alteração do nível de consciência (sonolência/letargia);

Crise convulsiva.

"A prevenção passa muito pelos nossos hábitos, os principais fatores de risco são: pressão alta, diabetes, colesterol alto, obesidade, tabagismo, abuso de álcool, sedentarismo, uso de drogas ilícitas, histórico familiar, envelhecimento e sexo masculino. Ou seja, controlar todos esses fatores é uma forma de evitar o AVC. E outra coisa que sempre falo: conheça seu histórico familiar. Se tem casos de AVC ou doenças cardiovasculares na família, vale redobrar a atenção com os exames de rotina", orienta.

É importante estar atento!

Uma em cada quatro pessoas com mais de 35 anos vai sofrer um acidente vascular cerebral (AVC) e 90% desses derrames poderia ser prevenido por meio do cuidado com um pequeno número de fatores de risco, incluindo hipertensão ou pressão alta, tabagismo, dieta e atividade física. O alerta é da Organização Mundial do AVC . Por isso, o Dr. Guilherme Rossoni chama a atenção.

"É uma das principais causas de morte e incapacidade no Brasil. Isso tem muito a ver com a alta taxa de hipertensão, diabetes mal controlado e sedentarismo na população. Um ponto que eu sempre gosto de destacar é: não espere ter sintomas para cuidar da saúde. O cérebro não avisa com antecedência, ele simplesmente para. Então, prevenir é sempre mais eficaz do que tratar", diz. O neurocirurgião reforça a importância do tratamento o quanto antes!

"O AVC é uma emergência médica e, portanto, o paciente deve ser encaminhado imediatamente para atendimento hospitalar. O uso de medicamentos (trombolíticos e anticoagulantes) são utilizados para dissolver os coágulos e diminuir a extensão dos danos. Além disso, tratamento cirúrgico pode ser necessário em alguns casos", finaliza o neurocirurgião.

