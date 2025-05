Solange Couto chama atenção com foto ao lado do filho mais velho: 'Amo demais'

A atriz Solange Couto postou uma clique raro ao lado do filho mais velho, Marcio Taz, e celebrou o seu aniversário de 51 anos

Solange Couto chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao compartilhar um clique raro com o filho mais velho, Marcio Taz. O primogênito da atriz completo 51 anos nesta quinta-feira, 29, e ela fez questão de comemorar a data especial.

Nos Stories, ela publicou uma foto em que aparece abraçada com o herdeiro e prestou uma homenagem especial para ele. "Hoje é seu aniversário, meu filho primogênito. 51 anos que Deus me presenteou com sua presença. Te amo demais", declarou a artista, que também é mãe de Morena Mariah Couto e Benjamin.

Vale lembrar que Solange Couto voltou às novelas após seis anos. A atriz interpreta a personagem Carmen em Garota do Momento, trama das 18h da TV Globo. Durante a coletiva de imprensa do folhetim, em que a CARAS Brasil marcou presença, ela falou sobre o trabalho.

"A Carmen está sendo um grande presente, estou muito feliz e fiquei fascinada quando me sugeriram. Ela está trazendo esse resgate, de poder mostrar minha arte de outro jeito, que boa parte do público não conhece", disse ela na ocasião.

Confira:

Solange Couto comemora o aniversário do filho - Foto: Instagram

Solange Couto posa com look cavado e manda recado

Solange Couto chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao compartilhar alguns cliques esbanjando toda sua beleza natural. Em seu perfil oficial, a atriz, que interpreta a personagem Carmem na novela Garota do Momento, da TV Globo, exibiu seu corpaço ao posar usando um maiô preto, enquanto aproveitava um momento de lazer.

Ao dividir as imagens, Solange aproveitou para exaltar o amor-próprio e deixou uma mensagem importante aos seguidores. "Eu me amo! Diga isso todos os dias, se olhe no espelho e diga isso. Brigue por você, se aconselhe, sua prioridade tem que ser você todos os dias, até porque se você não estiver bem, não poderá fazer nada em prol dos seus. Se escolha todos os dias. Beijos da Sol!", aconselhou a artista. Veja a publicação!

