Sem Zé Felipe, Virginia exibe programação de aniversário de Maria Alice

Além do festão na segunda-feira, 2, a influencer Virginia Fonseca mostra como Maria Alice está aproveitando o seu aniversário nesta sexta-feira, 30

A primogênita da influencer Virginia Fonseca e do cantor Zé Felipe, Maria Alice, completa quatro anos nesta sexta-feira, 30 . Na data especial, a empresária tem mostrado a programação especial que preparou para celebrar o dia da pequena. O momento festivo acontece, inclusive, três dias após o anúncio do fim do casamento dos dois.

Sem a presença do ex-marido na celebração, que está em Coimbra, Portugal, para realizar uma série de shows, Virginia mostrou como Maria Alice tem aproveitado o seu aniversário:

1- Café da manhã

Na manhã desta sexta-feira, 30, Virginia mostrou, por meio de registros publicados no Instagram, o café da manhã na cama ao lado de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo . Nas imagens é possível ver o bolo de aniversário para a primogênita e pães recheados com creme de avelã.

“Bom dia comemorando os 4 aninhos da Mariazinha! Que Deus abençoe sua vida sempre, meu amor”, escreveu na legenda de uma das publicações.

2 - Comemoração no cinema

Em seguida, ela mostrou a filha preparada para assistir ao filme Lilo&Stich. Para a ocasião, os filhos de Virginia e Zé Felipe vestiram roupas com a estampa de Stitch para celebrar o aniversário de Maria Alice no cinema.

No local, a menina ainda ganhou um cartaz em sua homenagem e, além de uma mesa com bolo e docinhos, a comemoração contou com a presença do próprio personagem principal.

3 - Festão

Antes, Virginia contou, por meio dos stories de seu Instagram, que a festa de Maria Alice acontecerá na próxima segunda-feira, 2 . Inclusive, Zé Felipe deverá estar presente na celebração após voltar da viagem à Europa. A mega festa será na mansão da família, em Goiânia.

Maria Alice é a primeira filha de Virginia e Zé Felipe, que também são pais de Maria Flor, de dois anos, e de José Leonardo, de oito meses.

Anúncio da separação

Após anunciarem o fim do casamento, Virginia e Zé Felipe esclareceram algumas dúvidas sobre o término dos dois. Em vídeo, eles declararam que a decisão foi tomada em respeito à amizade que construíram ao longo dos anos.

"Bom dia. Estamos aqui depois do encerramento do nosso ciclo como casal, mas continuamos como amigos. Não é marketing, Zé não vai lançar música e eu não vou lançar produto. Não tem nada a ver uma coisa com a outra", começou Virginia. "A gente só quis acabar da melhor forma", completou Zé.

"Antes de dar alguma briga. Não quisemos dar brecha para um sair odiando o outro. Para um sair brigando com o outro", disse Virginia.

"Até porque foram momentos maravilhosos que a gente viveu juntos. Melhores momentos da minha vida. Construímos uma família, 3 filhos abençoados, lindos, saudáveis. E acho que tudo é por eles. Melhor deixar assim e ter uma amizade, respeito", adicionou o cantor.

