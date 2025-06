Sammy pede apoio ao expor sequela que terá na mão após cirurgia: 'Orem por mim'

A influenciadora digital Sammy Sampaio sofreu um acidente durante um salto de paraquedas e passará por cirurgia na mão direita

Sammy Sampaio usou as redes sociais na tarde desta quarta-feira, 25, para fazer um desabafo. A influenciadora digital vai passar por uma cirurgia após ter quebrado a mão durante um salto de paraquedas, e confessou que só agora entendeu que terá que conviver com as limitações de movimentos.

"A minha cirurgia era para ter sido já, mas a placa e os parafusos não chegaram a tempo. Então, foi adiada para quinta-feira. Acabei de sair de uma ligação com o cirurgião e confesso que agora estou entendo a gravidade da coisa, todos os meses que terei que fazer fisioterapia, que eu não vou mais conseguir fechar o dedo, não vou mais ter todos os movimentos normais da mão . Agora está me dando angústia", desabafou.

"Faz cinco dias do acidente e não estou conseguindo fazer nada com a mão direita. Dá muita gastura. A mão esquerda cansa e você tem que continuar fazendo as coisas. Sou muito ativa e já estou agoniada de estar parada. Agora está caindo a ficha da gravidade. Até então pensava: 'Vou colocar um gesso, vai sarar e a vida vai seguir normal'. Mas não vai ser assim. Estou entendendo um pouco mais", acrescentou.

A mãe de Jake, de cinco anos, fruto de seu antigo relacionamento com o ex-BBB Pyong Lee, também aproveitou para pedir que seus fãs orem por ela. "Ontem estava tocando piano com a mão esquerda e fiquei pensando que talvez eu nunca mais consiga tocar piano e fazer algumas coisas que eu gosto. Não quero deixar a angústia tomar conta do meu coração. Orem por mim", pediu ela.

Por fim, Sammy também falou sobre a possibilidade de perder o movimento do dedo da mão direita. "O médico me explicando que eu posso perder o movimento e tal. E eu: 'mas se o meu dedo não fechar mais, eu fechar a mão, eu vou ficar mostrando o dedo do meio? Isso vai se tornar um problema social'. Começamos a rir, mas ele me explicou se eu conseguir encostrar o dedo na palma da mão vai ser uma vitória", finalizou.

Sammy expõe valor dos gastos médicos após acidente

A influenciadora Sammy usou as redes sociais nesta terça-feira, 24, para desabafar sobre os altos gastos com saúde após sofrer um acidente durante um salto de paraquedas no fim de semana. Ela quebrou a mão direita na queda e revelou que, por estar sem plano de saúde, terá que desembolsar o valor de um carro para pagar as despesas médicas. Confira!

