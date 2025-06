Sem plano de saúde, Sammy expõe valor dos gastos médicos após acidente: 'Um carro'

A influenciadora Sammy usou as redes sociais nesta terça-feira, 24, para desabafar sobre os altos gastos com saúde após sofrer um acidente

A influenciadora Sammy usou as redes sociais nesta terça-feira, 24, para desabafar sobre os altos gastos com saúde após sofrer um acidente durante um salto de paraquedas no fim de semana. Ela quebrou a mão direita na queda e revelou que, por estar sem plano de saúde, terá que desembolsar o valor de um carro para pagar as despesas médicas.

"Adivinha quem vai pagar R$ 8 mil só de parafuso e placa para o osso da mão porque não fechou plano de saúde", escreveu ela nos stories de seu perfil. "E isso foi só o parafuso! Hospital e equipe médica, aí já é um carro", completou.

Desabafo de Sammy - Foto: Reprodução/Instagram

O que aconteceu com Sammy?

No último domingo, 22, ela deu detalhes do que aconteceu. Ela contou que está bem e foi prontamente atendida após o pouso. Agora, ela procura um médico especialista para ser operada. "Como qualquer esporte, a gente pode se machucar. Quebrei a minha mão em queda livre. Graças a Deus, consegui pousar bem, abri o paraquedas com a mão quebrada, estou me sentindo muito forte. Fui atendida, me levaram para o hospital", disse ela.

E completou: "Realmente o caso é cirúrgico, estou com a mão imobilizada, tomando remédio para a dor até eu encontrar o hospital certo e o doutor certo para fazer a cirurgia. Querendo ou não é uma cirurgia muito delicada, é a minha mão direita. Então requer uma atenção especial. Tá tudo, estou super bem".

Em entrevista à CARAS Brasil, Dr. Carlos Cedano explicou que o paraquedismo, como qualquer esporte, tem riscos de lesões. "Os maiores riscos não são para a mão, mas para os membros inferiores, na hora do pouso. Mas podem haver também lesões em membros superiores", apontou. Leia a entrevista completa!

Leia também: Filho de Pyong Lee e Sammy Sampaio passa por cirurgia; saiba o motivo