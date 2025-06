Sammy sofre acidente em salto de paraquedas e passará por cirurgia

A influencer Sammy se machuca em acidente durante salto de paraquedas e explica que precisará passar por cirurgia

A influencer Sammy levou um susto durante um salto de paraquedas neste final de semana. Ela contou que sofreu um acidente durante a queda livre e quebrou a mão direita. Agora, ela está com o braço imobilizado e deverá passar por cirurgia em breve.

Sammy contou que está bem e foi prontamente atendida após o pouso. Agora, ela procura um médico especialista para ser operada.

"Como qualquer esporte, a gente pode se machucar. Quebrei a minha mão em queda livre. Graças a Deus, consegui pousar bem, abri o paraquedas com a mão quebrada, estou me sentindo muito forte. Fui atendida, me levaram para o hospital", disse ela.

E completou: "Realmente o caso é cirúrgico, estou com a mão imobilizada, tomando remédio para a dor até eu encontrar o hospital certo e o doutor certo para fazer a cirurgia. Querendo ou não é uma cirurgia muito delicada, é a minha mão direita. Então requer uma atenção especial. Tá tudo, estou super bem".

Carta de Sammy para o filho

Em suas redes sociais, Sammy Sampaio sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de quatro milhões de seguidores. Em fevereiro de 2025, a digital influencer relembrou alguns momentos especiais da festa de aniversário do filhoJake, de cinco anos, fruto do seu relacionamento com Pyong Lee.

Na legenda, a famosa escreveu uma carta aberta ao pequeno. "Carta aberta: Dessa vida, nada vamos levar. Eu me emociono todos os dias quando olho para o Jake porque me sinto honrada de viver ao lado dele. Se cuido da minha saúde hoje é porque quero ter mais tempo com ele, sem dúvidas. Com ele, e só com ele, encontrei a alegria de viver. Ninguém para para pensar nisso no dia a dia, mas é a primeira vez que estamos vivendo. Nunca fui boa em ser perfeita, na verdade acho que sempre fui boa em ser uma completa bagunça… e não posso dizer que a maternidade me ensinou a ser perfeita, organizada ou que agora eu não cometo mais erros. Mas eu posso dizer que, ser sua mãe, me deu propósito. Você me salvou", começou ela.

Em seguida, Sammy se declarou para o filho. "Obrigada por me fazer melhor todos os dias. Quando eu crescer, quero ser como você, Jake. Verdadeiro, divertido, intuitivo e muito amoroso. Você é a minha inspiração, e tem sido uma honra viver ao seu lado nos últimos cinco anos. Espero que Deus me dê pelo menos mais uns 200 anos ao seu lado porque a gente ainda tem muitas aventuras para viver juntos. Obrigada por ser meu melhor amigo, minha dupla, meu herói e alecrim dourado. Eu te amo em todas as galáxias e dimensões, para todo o sempre. (Tu vai ler isso só daqui uns 10 anos, mas está valendo)", concluiu.